رونالدو الأعلى راتباً في «أولد ترافورد»



أنور إبراهيم (القاهرة)

كشفت شبكة «سكاي سبورت» الإنجليزية، النقاب عن أن عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستريونايتد لمدة عامين وينتهي في «صيف 2023»، ويحصل بمقتضاه على راتب أسبوعي قدره 380 ألف جنيه استرليني، ليصبح «الدون» بذلك صاحب أعلى راتب في فريق «الشياطين الحمر»، متقدماً بذلك على الحارس الإسباني ديفيد دي خيا الذي يتقاضى 375 ألفاً، ليصبح في المركز الثاني، بعد وصول رونالدو.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد عودة النجم البرتغالي رونالدو إلى بيته في «أولد ترافورد»، الذي لطالما «صال وجال» في هذا الملعب، على امتداد ست سنوات بدءاً من عام 2003.

أما المراكز من الثالث إلى العاشر في ترتيب الأعلى راتباً في قلعة «الشياطين الحمر»، يحتلها على التوالي، الإنجليزي جادون سانشو

«350 ألفاً» في المركز الثالث، والفرنسي رافائيل فاران «340 ألفاً» في المركز الرابع، ثم مواطنه بول بوجبا «290 ألفاً» في المركز الخامس، ومواطنه أنطوني مارسيال والأوروجواياني أدينسون كافاني «250 ألفاً» لكل منهما، في المركزين السادس والسابع، ثم الإنجليزي ماركوس راشفورد «200 ألف»، في المركز الثامن، يليه مواطنه هاري ماجواير«189 ألفاً» في المركز التاسع، ثم البرتغالي برونو فيرنانديز في المركز العاشر برصيد 180 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.