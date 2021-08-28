«فورمولا1» تعلن عن تغييرات في جدول منافسات بطولة العالم

برلين (د ب أ)

أعلنت إدارة سباقات سيارات فورمولا1- اليوم السبت، أن بطولة العالم في الموسم الحالي ستشهد إجمالي 22 سباقاً بدلاً من 23 سباقاً كان مقرراً في الأصل.

وباتت هذه المراجعة لجدول المنافسات ضرورية بعد الإعلان قبل أيام عن إلغاء سباق الجائزة الكبرى الياباني، الذي كان مقرراً في العاشر من أكتوبر المقبل، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتقام السباقات المقبلة في هولندا وإيطاليا وروسيا في مواعيدها، بينما تقرر تأخير سباق فورمولا1 التركي لمدة أسبوع، ليقام في العاشر من أكتوبر بدلاً من إقامته في الثالث من الشهر نفسه، كما تقرر تأخير سباقي المكسيك والبرازيل إلى 7 و14 من نوفمبر، على الترتيب، بينما يقام سباق أميركا في موعده المحدد في 24 أكتوبر.

ومن المقرر إقامة سباق في 21 نوفمبر، لكن لم يتم تحديد مكانه بعد، ويرجح إقامته في قطر أو البحرين، وذلك قبل ختام منافسات الموسم بإقامة سباقي السعودية وأبوظبي في الخامس و12 ديسمبر، على الترتيب.

تجدر الإشارة إلى أن إقامة 22 سباقاً لا يزال يشكل رقماً قياسياً في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1.