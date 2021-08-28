«كونميبول» يسترد 130 مليون دولار من اختلاسات الفساد

دبي (الاتحاد)

أصدر اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» بياناً كشف فيه عن استرداد 130 مليون دولار، تمثل جزءًا من الأموال التي اختلسها مسؤولون سابقون وأعضاء اتحادات وطنية، كانت قد وجهت لهم تهم الفساد، وبعد سنوات من المطالبة نجح الاتحاد في الحصول على الأموال من حسابات المسؤولين السابقين في أميركا وسويسرا.

واسترد اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» 130 مليون دولار، اختلسها بشكل غير قانوني مسؤولون سابقون في صفوفه وأعضاء اتحادات وطنية مدانون بالفساد.

وكتب «كونميبول» في موقعه عارضاً آخر نتائجه المالية بعد تسليمه هذا الأسبوع 71 مليون دولار من القضاء الأميركي، في إطار فضيحة هزت أركان الاتحاد الدولي «فيفا» قبل عدّة سنوات.

وذكر «كونميبول» في بيانه: استرداد الأموال المستأثرة بطريقة غير نظامية هو جزء من إجراء بدأ عام 2006 مع رئاسة أليخاندرو دومينجيس.

وبجانب الأموال المرسلة من قبل وزارة العدل الأميركية، استردّ «كونميبول» أيضاً أموالا من المحاكم السويسرية، وورثة رئيسه السابق الباراجوياني نيكولاس ليوس المتوفي عام 2020 والبالغة نحو 16 مليون دولار.

كانت النيابة العامة في أميركا وسويسرا قد أمرت في 2020 بإعادة أكثر من 38 مليون دولار من حسابات ليوس وأمينه العام السابق إدواردو ديلوكا، وبلغت حسابات المسؤولين السابقين أكثر من 56 مليون دولار، وبإعادة 71 مليون دولار بلغ المجموع نحو 130 مليون دولار.

وأضاف الاتحاد: الأموال المعادة إلى «كونميبول» ستستخدم لدعم مشاريع مرتبطة بتطوير كرة القدم في أميركا الجنوبية، ولم يعد القضاء الأميركي ينظر إلى «كونميبول» على أنه كيان منتهك للقوانين، وبات يتعامل معه على أنه منظمة ضحية للاحتيال والأعمال غير المشروعة المختلفة.