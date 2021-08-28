نور الدين يعانق ذهب «عربية» الكيك بوكسينج وبرونزية لعبدالعزيز

أبوظبي (الاتحاد)

توج نور الدين سمير نجم منتخب الكيك بوكسينج، بذهبية البطولة العربية ال12، للكيك بوكسينج للمنتخبات والأندية للرجال والسيدات، التي تتواصل منافساتها في مدينة دهوك بإقليم كردستان بالعراق.

كما حقق لاعبنا الصاعد أحمد عبد العزيز الميدالية البرونزية في البطولة التي تشارك فيها 11 دولة عربية، هي بجانب الإمارات، الكويت، الأردن، مصر، لبنان، سوريا، الجزائر، المغرب، فلسطين، وتونس، فضلاً عن العراق المستضيف.

وضمت بعثة منتخبنا بجانب اللاعبين المدير الفني عمر النعيمي، والمدرب مونغن كاليك، إلى جانب الحكم عبد العزيز الحمادي المرافق للبعثة والمشارك في إدارة مباريات البطولة.

وتوج اللاعبين، أزاد محمد نائب رئيس الاتحاد العراقي المركزي للكيك بوكسينج رئيس اتحاد السليمانية للكيك بوكسينج، والمهندس وصفي الشوابكة أمين عام الاتحاد العربي للكيك بوكسينج وعدد من الشخصيات والمسئولين الرياضيين.

وأكد عبد الله سعيد النيادي رئيس مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، أن المشاركة النوعية المحدودة لمنتخبنا حققت هدفها المنشود، بالمساهمة في إنجاح البطولة التي يستضيفها الأشقاء في العراق، وهي تمثل إيذانا بعودة النشاط الإقليمي والدولي للعبة بعد انحسار جائحة كورونا.

وقال: نتطلع لمرحلة جديدة تعود خلالها اللعبة إلى طفرتها التي ساهمت في اعتمادها كلعبة أولمبية بصفة رسمية اعتباراً من أولمبياد باريس 2024 المقبل، مما يتطلب مضاعفة العمل خلال المرحلة القادمة على كافة المستويات المحلية والإقليمية لتعكس الوجه المشرق للعبة.

وهنأ النيادي أعضاء بعثة منتخبنا الوطني للكيك بوكسينج، على ظهورها المشرف خلال فعاليات البطولة وبلوغ منصة التتويج، والذي يمثل ترجمه للجهود الإدارية والفنية، ويسهم بدوره في دفع مسيرة اللعبة وتطورها من خلال الخبرات المكتسبة، وقاعدة اللعبة التي اتسعت بمشاركة العديد من اللاعبين الصاعدين، والذي يؤكد سلامة القاعدة التي تمثل المستقبل المشرق لهذه الرياضة الحديثة.