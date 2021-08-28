محمد خميس يدشن مشاركته في بارالمبية طوكيو



عزالدين جادالله (طوكيو)

يدشن بطلنا الذهبي في رفعات القوة محمد خميس خلف مشاركته الأولى في النسخة الـ16 لدورة الألعاب البارالمبية، التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو حالياً حتى 5 سبتمبر المقبل، حيث يخوض خميس تحديه الأول اليوم في وزن فوق الـ88 كجم، في مقارعة أبطال عالميين، متسلحاً بالخبرة والحنكة التي اكتسبها على مدار السنوات الماضية.

ويتطلع بطلنا البارالمبي إلى اقتناص ميدالية رابعة بعد نجاحه في نيل 3 ميداليات: ذهبية أثينا عام 2004، وفضية بكين عام 2008، وذهبية «ريو دي جانيرو عام 2016».

ووصف بطلنا الذهبي محمد خميس التحضيرات التي سبقت ألعاب «طوكيو» بالممتازة، قائلاً: لقد شاركنا في العديد من الاستحقاقات الدولية، منها بطولة بانكوك التي أقيمت في مايو الماضي وبطولة بلجيكا التي أقيمت في شهر يونيو، ودولية فزاع، كذلك المعسكر الخارجي في مقدونيا.

وأضاف: أتطلع إلى التمثيل المشرف لدولة الإمارات، ورفع علمها عالياً خفاقاً في هذا المحفل البارالمبي المهم والتتويج بذهب «طوكيو».

وتابع: أشكر نادي دبي لأصحاب الهمم واللجنة البارالمبية الإماراتية على توفير المناخ الملائم للنجاح في هذا الحدث المهم، كما أشكر قيادتنا الرشيدة التي وفرت لأصحاب الهمم الدعم والرعاية وكل مقومات النجاح، ولولاها لما وصلنا إلى هذا الكم الكبير من الإنجازات على صعيد رياضات أصحاب الهمم.

ويواصل أبطالنا مشاركتهم في بارالمبية طوكيو 2020 التي تجري منافساتها حالياً بالعاصمة اليابانية، في 4 لعبات هي: الرماية، ورفعات القوة، وألعاب القوى، والدراجات، ويمثل منتخباتنا الوطنية 12 لاعباً ولاعبة، يتطلعون إلى تقديم صورة مشرفة لرياضة أصحاب الهمم بالدولة، وقنص المزيد من الإنجازات تضاف إلى سجلهم الممتلئ بالألقاب والميداليات الملونة.

من ناحية أخرى، عبر شهاب أحمد الفهيم سفير الدولة لدى اليابان، عن سعادته بمشاركة أبطال وبطلات منتخباتنا الوطنية لأصحاب الهمم في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، وتواجدهم في هذا الحدث الرياضي العالمي باليابان، مشيراً إلى أن مجرد وصولهم وتأهلهم للدورة البارالمبية يعد نجاحاً في حد ذاته، وأن مثابرتهم ومشاركتهم تبعث فينا روح الأمل والتفاؤل.

وقال: نحن فخورون بمشاركة منتخباتنا الوطنية لأصحاب الهمم في هذا المحفل البارالمبي المهم، بعد أن شاركت منتخبات الإمارات في أولمبياد طوكيو 2020، ونتمنى أن تكلل جهودهم بالنجاح واعتلاء منصات التتويج ورفع علم الإمارات عالياً خفاقاً في سماء طوكيو.

وأضاف: التاريخ يشهد على نجاح أصحاب الهمم وتفوقهم، وسجل الإنجازات التي حققوها على مدار السنوات الماضية خير دليل على أنهم قادرون على تقديم المزيد، ومواصلة السير على درب الإنجازات والبطولات كما عودونا دائماً.

وتابع: نحن نتطلع إلى نجاح دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو، خصوصاً أن معرض إكسبو 2020 الدولي الذي تستضيفه الإمارات على الأبواب، وينظمان في عام واحد ونجاحهما سيرسل رسالة أمل لجميع دول العالم بأننا قادرون على النجاح في تنظيم الأحداث العالمية في ظل جائحة كورونا «كوفيد-19»، وسترسل رسالة اطمئنان للجميع.

وثمن الفهيم جهود اللجنة البارالمبية الإماراتية برئاسة محمد محمد الهاملي في تطور رياضة أصحاب الهمم بالدولة، مشيراً إلى أمنياته بأن تكلل كل الجهود بالنجاح، وأن يجني الجميع ثمار التعب والجهد الذي بذل على مدار السنوات الماضية، في إطار التحضير لدورة طوكيو، بقنص الميداليات الملونة واعتلاء منصات التتويج.

على الجانب الآخر، التقى ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية مع وفود بعض الدول الآسيوية وذلك على هامش دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، كما التقى مع رئيس اللجنة البارالمبية الكازاخستانية، حيث تباحثا في فكرة استضافة كازاخستان للألعاب الشتوية لأصحاب الهمم وذلك لأول مرة في تاريخ قارة آسيا.

وقال العصيمي: ستأخذ المباحثات منحى أكثر جدية عندما نلتقي بأعضاء حكومة كازاخستان لدراسة ملف استضافة الدولة لأول ألعاب شتوية لأصحاب الهمم.

وأشار رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، إلى أن اجتماعاً آخر جمعه برئيسة اللجنة البارالمبية التايوانية، التي أشادت خلال اللقاء بدور الإمارات في دعم الحركة البارالمبية الآسيوية، فيما التقى العصيمي مع وفد اللجنة البارالمبية الهندية، حيث نالت جهود الهند في تطور ودعم رياضة أصحاب الهمم إشادة اللجنة البارالمبية الآسيوية.