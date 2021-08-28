مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج يعود في ديسمبر 2021

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

اعتمد مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، عودة مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج في نسخته الـ27 ديسمبر المقبل، بعد انقطاع دام لعامين بسبب جائحة كورونا، خلال اجتماعه الدوري برئاسة حسين عبد الله الخوري.

وناقش الاتماع عدداً من الأمور، التي تضمن استمرارية استراتيجية العمل المطبقة بالنادي على الصعيدين الفني والإداري، والتي تتواءم مع توجيهات مجلس أبوظبي الرياضي، في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال فترة جائحة كورونا.

واستعرض مجلس الإدارة التقرير المقدم من اللجنة الفنية حول نشاط وفعاليات النادي خلال الموسم الرياضي 2021، إضافة لبعض التوصيات وأهمها التعاقد مع الأوكراني آدم توخاييف (والذي يحمل لقب أستاذ دولي كبير) لتدريب الفريق الأول في النادي خلفاً للمدرب الهولندي إيفان سوكولوف.

كما ناقش الاجتماع عدة مواضيع طرحت على جدول الأعمال، وعلى رأسها تكليف اللجنة الفنية بإعداد دراسة خاصة عن إمكانية فتح فروع أخرى للنادي في مناطق مختلفة من إمارة أبوظبي، وذلك تسهيلاً على اللاعبين الراغبين في ممارسة اللعبة في المناطق البعيدة.

وصادق مجلس الإدارة على استراتيجية النادي لنشر اللعبة والتي ترتكز على عدد من المحاور، يتصدرها شطرنج المدارس الذي يعد الأساس القوي الذي يقوم عليه البناء في المستقبل، إضافة للتوجه لإنشاء فروع جديدة للنادي في أرجاء مدينة أبوظبي، وذلك بهدف نشر اللعبة وتوسيع الرقعة الشطرنجية الجغرافية، كما تدرس اللجنة الفنية حالياً الأماكن المقترحة لإنشاء الفروع بناء على دراسة وافية قامت في الأساس على حصر عدد اللاعبين وأماكن إقامتهم، بهدف تذليل الصعوبات وزيادة عدد الممارسين.

ووجه مجلس الإدارة في اجتماعه اللجنة الفنية لتشكيل ورشة عمل خاصة لمهرجان أبوظبي الـ27 للشطرنج، والذي من المنتظر أن ينطلق في شهر ديسمبر المقبل، وتقديم دراسة شاملة لإخراج المهرجان في أبهى حلة.

من جانبه وجه حسين عبدالله خوري الشكر إلى القيادة الرشيدة على الدعم الدائم للرياضة والرياضيين في الدولة، كما وجه الشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، الذي يولي اهتماماً خاصاً بلعبة الشطرنج، ويدعم البطولات التي ينظمها النادي بشكل دائم الأمر الذي ساهم في مزيد من التطور للعبة على مستوى الإمارات بشكل عام.