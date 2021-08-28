«المبارزة» تستعد للموسم الجديد بمعسكر تيما الدولي في الشارقة

دبي (الاتحاد)

يدشن اليوم اتحاد المبارزة موسمه الجديد بالمشاركة بأول معسكرات الإعداد الدولي الداخلي، الذي تنظمه شركة تيما الدولية لمدة 6 أيام وتستضيفه الصالة المغطاة لنادي الثقة للمعاقين بالشارقة، والذي يشرف عليه كوكبة من الخبراء الإيطاليين والمصريين.

وأبرز الخبراء أرشيفو فرانسيسكو مدرب المنتخب الإيطالي لسلاح الفلوريه والحائز على بطولة أوروبا 2019، وجبرائيل فوشيني مدرب المنتخب الإيطالي لسلاح السابر الحائز على بطولة أوروبا تحت 23 وذهبية بطولة العالم العسكرية، بالإضافة إلى المصري ديفيد عبد الملاك مدرب سلاح الايبيه الحائز على المركز الخامس ببطولة العالم بسلوفاكيا وفضية كأس العالم للناشئين بالكويت.

كما يشارك بالمعسكر اللاعبون الدوليون، المصري أدهم معتز المصنف بالمركز الأول للشباب، والإيطالي ريان أدول الحائز على الميدالية الذهبية لبطولة البحر المتوسط 2019، والمصري عمرو خالد لاعب المنتخب المصري والحائز على فضية البطولة الأفريقية للناشئين 2019، كما يشارك بالمعسكر مدربا المنتخب الوطني أسامة عادل مدرب منتخب سلاح الفلوريه، وأحمد موسى مدرب المنتخب الوطني لسلاح الايبيه.

ومن المقرر مشاركة 40 لاعباً ولاعبة أعضاء منتخباتنا الوطنية للمبارزة لجميع الفئات بالمعسكر، حيث من المقرر أن تجري التدريبات على فترتين صباحية ومسائية، وتشتمل على تدريبات لرفع معدلات اللياقة البدنية وتدريبات ودروس مع المدربين لاكتساب المزيد من المهارات الفنية، بالإضافة إلى إقامة مباريات عملية مع جميع اللاعبين الدوليين بغرض اكتساب الخبرة من اللاعبين الطليان والمصريين أصحاب المهارات العالية.

وأكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، أن مجلس إدارة الاتحاد قد أقر المشاركة بالمعسكر الدولي، بهدف الارتقاء بمستوى منتخباتنا الوطنية والاستفادة من الخبرات العالمية للمدربين واللاعبين الإيطاليين وكذلك المصريين أصحاب الإنجازات العالمية في اللعبة.

وقال: المدرستان الإيطالية والمصرية من أعرق المدارس في عالم لعبة المبارزة، مما يسهم في صقل خبرات خبرات لاعبينا ويرتقي بمستواهم الفني. وأشار القاسمي إلى أن المعسكر يليه مشاركة لاعبينا بالبطولة العربية للأندية التي تستضيفها الشارقة خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر المقبل. وقدم القاسمي الشكر لمجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي ونادي الثقة للمعاقين برئاسة الدكتور طارق سلطان بن خادم.









