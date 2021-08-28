«سيلك رومانس» يقتحم ترشيحات الجينيز بالتألق في "نيوماركت"



أبوظبي (الاتحاد)

دخلت المهرة «سيلك رومانس» لجودلفين بقيادة ويليام بيوك، دائرة الترشيحات للفوز بسباق الـ1000 جينيز الإنجليزي الكلاسيكي، من خلال فوز مثير للإعجاب في سباق مانشون بيت نوفيس ستيكس لمسافة 1400 متر بمضمار نيوماركت.

وبدأت المهرة الناشئة الذي يشرف على تدريبها تشارلي آبلبي، بإظهار مهاراتها الواعدة في مشاركتها لأول مرة في كيمبتون في وقت سابق من هذا الشهر، ولم تواجه صعوبة كبيرة في الحصول على المركز الثاني بقيادة ويليام بويك.

وظلت «سيلك رومانس» بارزة دائماً، وعندما واجهت بعض المنافسة، حيث انطلقت بصورة قوية إلى المقدمة اعتباراً من آخر 600 متر لتتفوق بفارق 5.5 طول على وصيفتها «ستللير كوين» بقيادة هولي دويل، وتسجل زمناً وقدره 1:26:49 دقيقة.

وقامت شركة لادبروك بترشيح ابنة «شمردل» بنسبة 25 إلى 1، للفوز بسباق الـ 1000 جنيز الكلاسيكي في العام المقبل.

وقال أبلبي: لقد سررت بالأداء في نيوماركت، وقد تقدمت بشكل طبيعي في أول جولة في كيمبتون، وأعتقد أن سباق روكفيل يوم 24 سبتمبر، والعودة مرة أخرى لمضمار رولي مايل في نيوماركت سيكون هدفاً محتملاً لها. وبالتحدث إلى ويليام، كان سعيداً جداً بالأداء وشعر أنها مستعدة للارتقاء إلى سباق من النوع المصنف.

وتنحدر «سيلك رومانس» من نسل «شمردل»، وهي المولود الخامس للفرس «ليريك اوف لايت» ابنة «ستريت كراي» من الفرس «سوز».

ومن جهة أخرى، يشارك اليوم «ديو بروسيس» بإشراف تاكايوكي ياسودا، وقيادة يوشيتوما شيباتا، الفائز عدة مرات على الأرضية الرملية للمرة الثانية في مسيرته على العشب بسباق توكي ستيكس «قوائم» لمسافة 1400 متر في نيجاتا، اليابان.

وعلى صعيد آخر يتأمل «سبليميس» و«البين روز» بإشراف المدرب اندريه فابر، في تعزيز أدائهما الرائع هذا العام بهدف تحقيق أول فوز بالسباقات الفئوية بنهاية موسم السباقات الصيفية في مضمار دوفيل الفرنسي.