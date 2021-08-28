كريستوف يهدي «الإمارات للدراجات» لقب جولة ألمانيا

أبوظبي (الاتحاد)

حقق ألكسندر كريستوف دراج فريق الإمارات فوزه الأول والـ25 لفريق الإمارات هذا الموسم، حيث فاز النرويجي بالمركز الأول في المرحلة الثانية من جولة ألمانيا، والتي أقيمت على مسار هضبي شاق انتهى بسباق سرعة حماسي.

بينما حل زميله ماتيو ترينتين بالمركز الثاني في المرحلة الثالثة عشرة من جولة إسبانيا.

وأقيمت المرحلة الثانية من جولة ألمانيا على مسار بطول 180.6كم، حيث قدم كريستوف أداءً قوياً طوال السباق، الذي شهد أجواء ماطرة تمكن خلاله كريستوف ومواطنه سفين إيريك بيستروم من تقديم أداء طيب على المنعطفين الأخيرين، قبل أن يواجه كريستوف ضغوطاً كبيرة من منافسيه فيل باوهاوس (البحرين-فيكتوريوس) وباسكال أكرمان (بورا-هانزغروي)، إلا أن النرويجي حافظ على مركزه المتقدم وانطلق في أدائه الهجومي، متجاوزاً منافسه باوهاوس ومحققاً الفوز بالمركز الأول في السباق.

وتعليقاً على فوزه، قال كريستوف: أنا سعيد جداً بهذا الفوز، وسبق أن حققت الفوز هنا عدة مرات، فضلاً عن فوزي في آخر مشاركاتي في جولة ألمانيا، حيث واجهت أجواء ماطرة مشابهة لأجواء سباق اليوم.

وقال: شهد الجزء الأخير من السباق صعوبات كبيرة، وكنت أحاول البقاء ضمن المجموعة المتقدمة مع وصولنا إلى المنعطف الأخير، وهذا ما تمكنت من تحقيقه إلى جانب زميلي بيستروم الذي انطلق معي في سباق السرعة النهائي.

وأضاف كريستوف: مع انطلاقنا في سباق السرعة، تمكن منافسي باوهاوس من اجتيازي والتقدم أمامي، إلا أنني حافظت على موقعي في إثره لأنطلق متجاوزاً إياه قبيل خط النهاية. لم يكن الفارق بيننا كبيراً، ولم أكن واثقاً من أنني قد حققت الفوز، إلا أنني رأيت صور سباق السرعة وتمكنت أخيراً من الاحتفال بهذا الفوز.

وفي جولة إسبانيا، فقد ماتيو ترينتين من فريق الإمارات المركز الأول بالمرحلة الـ13 من الجولة، والتي أقيمت على مسار بطول 203.7 كم، انطلاقاً من بلدة بيلميث وصولاً إلى بلدة فيلانويفا دي لا سيرينا.

وشهد السباق تشكيل مجموعة متقدمة قبل 2 كم من خط النهاية، تضمنت 17 دراجاً بينهم ماتيو ترينتين، وقد تمكن دراجو فريق كويك ستيب من تحقيق سرعة كبيرة والتقدم في نهاية السباق، ما قلص المجموعة المتقدمة إلى سبعة دراجين فقط، إلا أن فابيو جيكوبسن، الدراج الأساسي لفريق كويك ستيب، تعرض لثقب في عجلة دراجته اضطره إلى التراجع.

ومع وصول الدراجين إلى الجزء الأخير من السباق قبيل خط النهاية، اشتدت المنافسة بين ماتيو ومنافسه فلوران سينيشل (كويك ستيب)، ليتكمن الأخير من الفوز بالمركز الأول متقدماً بفارق ضئيل على ماتيو ترينتين.

وتعليقاً على النتيجة، قال ماتيو ترينتين: كانت نهاية السباق صعبة كما كنا نتوقع، حيث تعين عليّ الحفاظ على مركز متقدم مع وصولي إلى المنعطف الأخير قبل 3.5 كم من خط النهاية، إلا أنني لم أتمكن من اجتياز المنعطف بالصورة الأمثل، ما اضطرني إلى الانطلاق بسرعة واستنفاد معظم طاقتي قبيل سباق السرعة. يؤسفني أنني لم أفز بالمركز الأول في السباق، لكنني حققت نتيجة طيبة، وسأبذل قصارى جهودي لتحقيق الفوز في المراحل المقبلة.