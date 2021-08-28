«النمور» بطل كأس النخبة للصالات

دبي (الاتحاد)

تُوج اتحاد كلباء بطلاً لكأس النخبة تحت 22 سنة لكرة الصالات، بعد أن حوّل تأخره أمام النصر بهدف إلى الفوز بـ «ثلاثية»، وقدم الفريقان مباراة مثيرة وسريعة وقوية، طغى عليها حماس الشباب والروح العالية.

وجرت مراسم التتويج بصالة نادي المدام، بحضور عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، والدكتور خالد مطر الزعابي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، وشهاب العوضي أمين عام اللجنة، وخميس الشامسي مشرف المنتخبات الوطنية، ومنصور بوسمرة مشرف اللعبة في النصر.

وضمت القائمة الذهبية لـ «االنمور»، سالم المحرزي، ومعاذ النقبي، وثاني أميري وإيجور ديفيرتاس، وراشد النقبي، وإبراهيم الدرمكي، ومحمد العوضي، وأحمد المراشدة، ويوسف آل علي، ومحمد البلوشي، وعلي جمعة، وجمعة الزعابي، وعبدالله الزعابي، والمدرب جاسم خاوي، ويوسف اللوغاني، وعماد عبدالوهاب، وسامر هنية.