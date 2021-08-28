بلهول يشارك في اجتماع تطوير «غرب آسيا»



أبوظبي (الاتحاد)

شارك خلفان جمعة بلهول عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة الاستراتيجية والاستثمار، في الاجتماع الأول للجنة التطوير في اتحاد غرب آسيا.

وناقش الاجتماع أهداف ورؤية اللجنة التي تم تشكيلها بعد تعديل النظام الأساسي لاتحاد غرب آسيا، والمصادقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية العادي العاشر، حيث تم التأكيد على أهمية ما تتضمنه استراتيجية الاتحاد من برامج وأنشطة تُسهم بالارتقاء بجميع أركان اللعبة، وعلى مختلف المستويات ولكلا الجنسين.

واطلعت اللجنة على مسؤولياتها بما يتعلق ببرامج التطوير والإشراف على تنفيذها، والتي ترتكز على محور رئيسي يتمثل بالتعليم والتثقيف والعمل الاستشاري للاتحادات الأعضاء من خلال قيام اللجنة بإعطاء التوجيهات في هذا المجال، إلى جانب التركيز على بناء الشراكات مع منظمات تعنى بكرة القدم وتطوير مسابقات الاتحاد، وعلى محور المسؤولية الاجتماعية، وأكد أن الباب مفتوح لمزيد من الاقتراحات حول المسؤوليات والواجبات.