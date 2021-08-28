الوحدة يبحث عن «تجربة»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يستأنف الوحدة تدريباته يوم الاثنين المقبل، بعد راحة لمدة 3 أيام، منحها الجهاز الفني للاعبين عقب لقاء بني ياس مباشرة، في ختام الجولة الثانية لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، وينتظر أن يخوض «العنابي» مباراة ودية يوم الجمعة أو السبت المقبل، مع أحد فرق الدرجة الأولى أو الشركات.

ومن ناحية أخرى، يغادر عمر خربين لاعب الوحدة غداً «الأحد»، للحاق بمنتخب سوريا للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي، وغاب بسبب خلاف مع التونسي نبيل معلول المدرب السابق.

ويملك خربين «27 عاماً» بصمة واضحة، خلال مشواره الدولي، حيث يعد أحد الأعمدة الأساسية للمنتخب، وخاض معه 45 مباراة، منذ أول ظهور له بألوان «نسور قاسيون» عام 2012 وأحرز 18 هدفاً.

من جهة ثانية، يركز الهولندي تين كات مدرب «العنابي» وطاقمه الفني خلال فترة التوقف على علاج السلبيات التي صاحبت لقاء الجولة الماضية أمام بني ياس، وقادت إلى تعادل «صادم» للفريق الذي يعول على المنافسة القوية على «الدرع» هذا الموسم، خاصة بعد أن عزز صفوفه بعدد من الصفقات النوعية على صعيد الأجانب والمواطنين.

ويستعيد الوحدة جهود عبدالله الكربي وروبين فيليب المصابين، بجانب منح جرعات تدريبية عالية لبقية عناصر الفريق، قبل العودة من جديد إلى «معمعة» الدوري، بلقاء خورفكان في الجولة الثالثة.

يذكر أن محمد الشامسي ومحمد برغش ومحمود خميس وطحنون الزعابي انضموا لتجمع المنتخب الوطني الذي يستعد لمواجهة سوريا ولبنان في تصفيات المونديال، بينما استبعد خليل إبراهيم للإصابة، فيما انضم منصور الحربي إلى قائمة «الأبيض الأولمبي» الذي يستعد بالفجيرة.