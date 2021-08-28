عجمان يخوض «ودية» للحفاظ على «الرتم»



رضا سليم (دبي)

خاطب عجمان عدداً من أندية الدوري، من أجل الترتيب لخوض «ودية» يوم الخميس المقبل، خلال فترة توقف «دوري أدنوك للمحترفين»، بناء على طلب الصربي جوران مدرب «البرتقالي»، للحفاظ على «رتم» الأداء ومستوى اللاعبين، خاصة أن الفريق بدأ بشكل قوي ومستوى متصاعد، على أن يواصل «البركان» تدريباته اليومية، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون، عقب مباراة شباب الأهلي الأخيرة في الجولة الثانية.

من ناحية أخرى، يغادر المهاجم أبوبكر تراولي للانضمام إلى منتخب جامبيا الذي يخوض مباراتين في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم، على أن يعود بعدها إلى «البرتقالي»، استعداداً لمواجهة اتحاد كلباء في الجولة الثالثة للدوري، ويعد تراولي الأجنبي الدولي الوحيد في عجمان، بينما لم يتم استدعاء أي أجنبي آخر لمنتخب بلاده.

وأكد محمد حسين كزوه مدير الفريق، أن التوقف له إيجابياته وسلبياته على «البرتقالي»، حيث إن «رتم» المباريات كان في تصاعد، والتوقف سيؤثر على الأداء بالسلب، في الوقت نفسه يأتي التوقف لإعادة حساباتنا، بعد الخسارة أمام شباب الأهلي، والفوز في الجولة الأولى على النصر، وهو ما يمنح الجهاز الفني فرصة إعادة ترتيب الأوراق، والوقوف على الأخطاء وعلاجها.

وأضاف أن عدداً من اللاعبين سيعودون إلى الفريق، خاصة البرازيلي لياندرو وسعيد سليمان، وكلاهما غاب عن مباراة شباب الأهلي الأخيرة، بسبب شرط العقد، كما يعود بلال يوسف وحميد عبدالله من الإصابة، وبالتالي تكتمل الصفوف.

وأشار كزوه إلى أن الفريق قدم مباراة كبيرة أمام شباب الأهلي، وواصل عروضه الجيدة، بصرف النظر عن الخسارة، وسجلنا هدفاً لم يحتسب، ولكننا واجهنا «الفرسان» بكل قوة، والأهم أن فريقنا متماسك، وقادر على مقارعة الكبار.