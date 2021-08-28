9 سفراء لـ «دوري أدنوك» في تصفيات «مونديال 2022»

معتصم عبدالله (دبي)

خلافاً لقائمة منتخبنا الوطني الأول الذي يستعد لبداية مشواره في الدور الحاسم من تصفيات القارة الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، يستعد 9 سفراء لـ «دوري أدنوك للمحترفين» من الأجانب في 6 أندية، تضم العين، اتحاد كلباء، الشارقة، شباب الأهلي، الوحدة، والنصر، لتمثيل «دورينا» في تصفيات المونديال، خلال المشاركات الدولية في قارات آسيا، أفريقيا، أوروبا، وأميركا الجنوبية.

وضمت قائمة الأجانب الدوليين الذين جرى استدعاؤهم من أجانب «دوري أدنوك للمحترفين»، خلال فترة التوقف الحالية للدوري، والتي أعقبت نهاية الجولة الثانية، 11 لاعباً من بينهم 9 لاعبين، يشاركون مع منتخبات بلادهم في مباريات التصفيات المؤهلة إلى «مونديال 2022»، إضافة إلى الثنائي الأوزبكي شوكوروف لاعب وسط الشارقة، والجامبي تراولي مهاجم عجمان، اللذين يستعدان لخوض تجارب ودية دولية في «أيام الفيفا».

ويتصدر اتحاد كلباء واجهة أندية المحترفين على صعيد الأجانب الدوليين، بعدما جرى استدعاء المهاجم رولاند فارجا ضمن قائمة منتخب المجر الذي يقوده الإيطالي ماركو روسي، حيث يخوض المجر ثلاث مباريات على التوالي في تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال أمام إنجلترا وصيفة بطولة أوروبا 2 سبتمبر، ألبانيا 5 سبتمبر، وأندورا 8 سبتمبر.

وضمت القائمة الاحتياطية لمنتخب توجو مهاجم «النمور» بينيل مالابا في الظهور الرسمي الأول مع المدرب البرتغالي باولو دوارتي، والذي جرى تعيينه مؤخراً مدرباً لتوجو بدلاً من الفرنسي كلود لو روا عقب فشله في قيادة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، ويخوض توجو ضمن تصفيات «مونديال 2022» مباراتين على التوالي أمام السنغال وناميبيا 1 و5 سبتمبر ضمن المجموعة الثامنة.

ويتأهب ويلدر كارتجينا لاعب وسط اتحاد كلباء، لتمثيل منتخب بلاده «بيرو» ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة للمونديال، حيث يخوض منتخب بيرو ثلاث مباريات على التوالي أمام أوروجواي، فنزويلا، البرازيل، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ريكاردو جاريكا.

وتضم قائمة العين، الثنائي الأجنبي الدولي لابا كودجو الذي يشارك إلى جانب مالابا في قائمة منتخب توجو ضمن تصفيات «القارة السمراء»، إضافة إلى المدافع التونسي ياسين مرياح والذي سيقود «نسور قرطاج» في مباراتين على التوالي، ضمن المجموعة الثانية لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة إلى «مونديال 2022» أمام غينيا الاستوائية وزامبيا 3 و7 سبتمبر.

واستدعى الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب الكونجو بن مالانجو مهاجم الشارقة الحالي، في ظل الغيابات التي يعاني منها المنتخب، وأبرزها جاكسون موليكا مهاجم ستاندرلييج البلجيكي بداعي الإصابة، وكانت القائمة الأولية لمنتخب الكونجو خلت من اسم مالانجو قبل استدعائه لاحقاً تأهباً لمباراتي تنزانيا، وبنين ضمن المجموعة العاشرة.

وشهدت قائمة منتخب سوريا التي استدعاها المدرب الجديد نزار محروس، عودة المهاجم عمر خربين لاعب الوحدة، بعد استبعاده في الفترة الماضية من جانب المدرب السابق نبيل معلول بسبب خلافات بينهما، ويقود خربين «نسور قاسيون» أمام إيران في 2 سبتمبر قبل مواجهة الإمارات 9 سبتمبر بالأردن ضمن المجموعة الأولى.

ويقود ريان مينديز جناح النصر منتخب بلاده «الرأس الأخضر» في مباراتيه أمام أفريقيا الوسطى ونيجيريا 1 و7 سبتمبر ضمن المجموعة الثالثة لتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى «مونديال 2022».

ومن المنتظر أن تشهد قائمة منتخب إيران التي سيعلن عنها الكرواتي دراجان سكوتشيتش الاثنين، تواجد ثنائي شباب الأهلي مهدي قايدي وأحمد نور الله، تأهباً لمواجهتي سوريا على ملعب آزادي والعراق باستاد خليفة الدولي بالدوحة، ضمن المجموعة الأولى، وكانت القائمة الأولية لمنتخب إيران اقتصرت على 24 لاعباً في الدوري المحلي، في انتظار الكشف عن المحترفين، بالتزامن مع إعلان القائمة النهائية.



مواجهات ودية



وبعيداً عن المباريات الرسمية في تصفيات المونديال، يتأهب الثنائي شوكوروف لاعب وسط الشارقة، وتراولي مهاجم عجمان لخوض مواجهات ودية مع أوزبكستان وجامبيا على التوالي، واستدعى السلوفيني ستريشكو كاتانيتش المدرب الجديد للمنتخب الأوزبكي شوكورف ضمن قائمة المنتخب الذي يستعد لمواجهة السويد ودياً في الرابع من سبتمبر، فيما يخوض بوباكار تراولي مهاجم «البرتقالي» مباراتين وديتين مع منتخب بلاده أمام سيشل وجزر القمر.

في المقابل، يعد غياب الدولي الجزائري مهدي عبيد لاعب وسط النصر الأبرز على صعيد أجانب «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما تخطاه الاختيار قبل مواجهتي «الخضر» أمام جيبوتي الخميس المقبل على ملعب الشهيد «مصطفى تشاكر»، وبوركينافاسو في السابع من سبتمبر بمدينة مراكش المغربية، ضمن تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة إلى «مونديال 2022»، وهو ذات الأمر الذي تكرر مع زميله في «العميد» ضياء سبع في ظل استمرار غيابه عن قائمة المنتخب الإسرائيلي.