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برازيليا (أ ف ب)

استدعى مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم تيتي، تسعة لاعبين جدد إلى تشكيلته التي ستكمل تصفيات «مونديال 2022» الشهر المقبل، بعد إصرار أندية أوروبية على منع لاعبيها من السفر إلى دول مصنفة ضمن اللائحة الحمراء، لعدم وضعهم في عزل صحي طويل بعد عودتهم.

ودعمت روابط دوريات إنجليزية، إسبانية، إيطالية وبرتغالية حقوق أنديتها بعدم تسريح لاعبيها إلى دول يرتفع فيها تفشي فيروس كورونا.

وهذا يعني أن تيتي مهدد بخسارة 15 من 25 لاعباً ضمن تشكيلته التي تبدو في طريقها للتأهل إلى نهائيات «مونديال 2022».

اثنان من بين اللاعبين التسعة الذين استدعاهم تيتي يحترفان في إحدى الدوريات الأربعة: المهاجم فينيسيوس «ريال مدريد الإسباني»، ولاعب الوسط ماتيوس نونيش «سبورتينج البرتغالي».

وقال جونينيو باوليستا منسق المنتخب الوطني في بيان، إن الاتحاد البرازيلي «لا يستبعد أي لاعب عن مباريات سبتمبر، لكن نظراً لعدم اليقين بشأن توفر لاعبين، خصوصاً من بريطانيا، وفي ظل غياب قرار حاسم، تقرّر استدعاء مزيد من اللاعبين للائحة الأصلية».

تابع: «تبدأ استعداداتنا في غضون ثلاثة أيام، نكرّر: التصفيات بالنسبة لنا بمثابة كأس العالم، ولهذا السبب لا يمكننا الانتظار كثيراً» لمعرفة هوية اللاعبين المتاحين.

وتحقق البرازيل بداية كاسحة في التصفيات، بعد فوزها 6 مرات من أصل 6 مباريات، لتبتعد عن الأرجنتين الثانية 6 نقاط، علماً بأن أول أربعة منتخبات من أصل عشرة تتأهل مباشرة إلى النهائيات المقررة نهاية العام المقبل.

من بين اللاعبين التسعة المستدعين لمواجهة تشيلي في 2 سبتمبر ومواجهة القمة مع الأرجنتين في التاسع منه، يبرز اسم المهاجم المخضرم هولك.

وتواجه البرازيل، بطلة العالم خمس مرات «رقم قياسي»، خطر خسارة لاعبين رئيسيين، خصوصاً من الدوري الإنجليزي، أمثال أليسون، روبرتو فيرمينو «ليفربول»، إيدرسون وجابريال جيسوس «مانشستر سيتي» تياجو سيلفا «تشيلسي» وفريد «مانشستر يونايتد».

لكن من المتوقع أن يشارك النجم الأول للمنتخب نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خصوصاً في مواجهة زميله الجديد في الفريق الباريسي الأرجنتيني ليونيل ميسي في ساو باولو.

وقد يجبر اللاعبون الذين يزورون دولاً على اللائحة الحمراء في الخضوع لعزل صحي في فندق تختاره الحكومة الإنجليزية لمدة عشرة أيام، ما يحرم فرقهم من جهودهم طوال هذه الفترة إلى المدة التي يغيبون عنها بسبب المشاركة مع بلادهم.

وحث رئيس الاتحاد الدولي «الفيفا» جاني إنفانتينو الأندية على «إظهار التضامن» مع المنتخبات الوطنية، دون أن يتطرق لعقوبات ممكنة لمن يرفض تحرير لاعبيه.

الإضافات البرازيلية: حراسة المرمى: إيفرسون «أتلتيكو مينيرو»، سانتوس «أتلتيكو»، وللدفاع: ميراندا «ساو باولو»، وللوسط: إيدينيلسون «إنترناسيونال»، جيرسون «مرسيليا الفرنسي»، ماتيوس نونيش «سبورتينج البرتغالي»، وللهجوم: هولك «أتلتيكو مينيرو»، مالكوم «زينيت الروسي»، فينيسيوس «ريال مدريد الإسباني».