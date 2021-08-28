سيسوكو ضد توتنهام!



لندن (أ ف ب)

انتقل لاعب الوسط الدولي الفرنسي موسى سيسوكو من توتنهام الإنجليزي إلى واتفورد لمدة عامين، بحسب ما أعلن الفريقان.

قال واتفورد في بيان: «يسعد هورنتس الإعلان عن الفرنسي المخضرم كثيراً موسى سيسوكو من توتنهام».

سيسوكو «32 عاماً» الذي نشأ في تولوز، انضمّ إلى توتنهام عام 2016 من نيوكاسل الإنجليزي أيضاً، وحمل ألوان سبيرز في 202 مباراة في مختلف المسابقات.

قدّم أفضل مواسمه مع نادي شمال لندن في 2018-2019، وكان دوره رئيساً في بلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره أمام ليفربول صفر-2.

خاض 71 مباراة مع منتخب فرنسا، خصوصاً مونديال 2014 وكأس أوروبا 2016 و2020، ويحمل ألوان فريقه الجديد اليوم، خلال زيارة واتفورد لتوتنهام بالذات، ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي.