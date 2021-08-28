«الطريد» يشكو «قلة الاعتبار»!



أنور إبراهيم (القاهرة)

ما زال قلب الدفاع البرازيلي تياجو سيلفا لاعب تشيلسي الإنجليزي، يشعر بالمرارة من تصرف ناديه السابق باريس سان جيرمان معه، عندما رفض التجديد له بدعوى كبر سنه، وبلوغه الخامسة والثلاثين من عمره، بينما لم يتردد هذا النادي في التعاقد مع الإسباني سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد السابق، لمدة عامين وليس عاماً واحداً، وهو في نفس سنه. وقال سيلفا في حديث لشبكة «إسبن» البرازيلية، إنه لم يهضم حتى الآن الطريقة التي تخلى بها النادي الباريسي عن خدماته بهذه السهولة، ووصفها بأنها بمثابة «قلة اعتبار»، رغم أنه كان «كابتن» الفريق لفترة طويلة، ولعب له 9 سنوات كاملة.

وأضاف: ليس عندي شيء ضد راموس، ولكنني أستغرب وأندهش، لأنه كان في مثل سني، عندما تعاقد معه سان جيرمان.

واعترف سيلفا بأن هذا الأمر أصابه بالحزن الشديد، وأشعره بأنه كما لو كان لم يقدم شيئاً لهذا النادي الفرنسي.

ولأن تياجو سيلفا يثق في إمكانياته، وقدرته على اللعب على أعلى مستوى احترافي، فقد ضمه الألماني توماس توخل المدير الفني لتشيلسي، والذي أقيل بدوره من تدريب سان جيرمان، وحقق «الطريدان» ما لم يحققاه مع سان جيرمان، إذ فازا مع «البلوز» ببطولة دوري الأبطال «الشامبيونزليج» وحملا الكأس ذات «الأذنين الكبيرتين»، وكان ذلك أكبر رد اعتبار لهما، ولم يكتفيا بذلك وإنما فازا ببطولة أخرى هي السوبر الأوروبي.

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، أن غضب تياجو سيلفا مشروع وتساؤلاته منطقية، ألم تكن سيرته الذاتية كافية لاستمراره عاماً آخر؟ الواقع أنه اصطدم برفض رئيس النادي والبرازيلي ليوناردو المدير الرياضي، رغم أن هذا الأخير مواطنه.

لعب سيلفا خلال فترة إقامته الطويلة في باريس 315 مباراة، ويعتبر خامس أقدم لاعب في تاريخ النادي من حيث المشاركة في المباريات.