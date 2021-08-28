هل يكون «الزجاجي» ضحية «الديك»؟



أنور إبراهيم (القاهرة)

أبدت إدارة ريال مدريد استعدادها للتخلص من النجم البلجيكي إيدن هازارد، لمصلحة ضم الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، والذي يبدو أنه أصبح قريباً من الانتقال إلى النادي الملكي.

وعرضت إدارة الريال هازارد للبيع هذا الصيف، رغم ضيق الوقت، واقتراب موعد غلق سوق الانتقالات الصيفية في 31 أغسطس الجاري.

ولم يوافق سان جيرمان على عرض الريال الجديد الذي وصل إلى 170مليون يورو، إضافة إلى 10 ملايين يورو مزايا أخرى، ولكن مسؤوليه أكدوا علانية أن اللاعب الفرنسي بطل العالم المتوج بـ «مونديال روسيا 2018»، مازال يرفض توقيع عقد جديد.

والآن.. وانتظاراً لأن يقرر سان جيرمان الاستغناء عن مهاجمه، تعمل إدارة ريال مدريد في الكواليس على قدم وساق، من أجل التخلص من أحد لاعبي الخط الأمامي، لكي يحل مبابي محله.

وقال موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية إن الريال يسعى بالفعل للتخلص من إيدن هازارد، أو ماركو إسينسيو، أو رودريجو، إذا ما توصل إلى اتفاق نهائي بشأن مبابي.

وكان ريال مدريد وضع منذ بضعة أشهر اللاعبين جاريث بيل ولوكا يوفيتش وماريانو دياز، على قائمة اللاعبين الذين يمكن الاستغناء عنهم هذا الصيف، وتبذل إدارة «الميرنجي» جهداً كبيراً، من أجل محاولة التخلص من أحد هؤلاء الثلاثة.

وأشار موقع جول إلى أن هازارد الذي حولته الإصابات إلى لاعب «زجاجي»، لم يبد اهتمامه بفكرة الرحيل عن الريال، وأنه ينوي البقاء والقتال، من أجل حجز مكان ثابت له في التشكيلة الأساسية، للإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الجديد القديم.

وتدرك إدارة الريال أن راتب هازارد يمثل عقبة أمام أي نادٍ يرغب في ضمه، وترتيباً على ذلك - والكلام للموقع، فإن إسينسيو أو بيل أو ماريانو دياز هم الأقرب للرحيل في هذه المرحلة، كما يجري التفكير في إعارة رودريجو، فضلاً عن أن «البلانكوس» مستعد للاستماع إلى جميع العروض بشأن اللاعبين المذكورين، أما كريم بنزيمة وفينسيوس جونيور، فلا مساس بهما، بينما تم التجديد مؤخراً لكاسميرو وداني كارباخال وتيبو كورتوا.