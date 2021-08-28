«الدون» يفقد «سر التفاؤل»!



أنور إبراهيم (القاهرة)

مثلما حدث مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، عندما لم ينجح في ارتداء قميصه الشهير الذي يحمل «رقم 10»، واضطراره إلى ارتداء «رقم 30» مع فريقه الجديد سان جيرمان الفرنسي، يواجه البرتغالي كريستيانو رونالدو المشكلة نفسها مع ناديه الجديد مانشستر يونايتد الإنجليزي، ولن يستطيع ارتداء قميصه الشهير «رقم 7»، لأن هناك من يرتديه بالفعل، وهو اللاعب الأوروجواياني إدينسون كافاني، ولوائح رابطة الدوري الإنجليزي «البريميرليج» تمنع استبدال أرقام القمصان، بعد بدء الموسم، حتى لو كان صاحب الرقم «كافاني» لم يلعب حتى الآن أي مباراة مع الفريق، ولهذا سيجد رونالدو نفسه مضطراً للحصول على رقم آخر، بعد سنوات طويلة من ارتداء رقم تفاؤله الذي أصبح «ماركة مسجلة».

وتنص اللائحة على أنه ما دام اللاعب «كافاني» مستمراً مع الفريق، فإنه لا يمكن سحب الرقم منه، إلا في حالة واحدة فقط هي رحيله هذا الصيف قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية، وهو ما لا يلوح في الأفق.

والأرقام الشاغرة في سجلات الرابطة بالنسبة لفريق مانشستر يونايتد هي: 12 و15 و24 و28 و30 و32 و33 و36 و37 و38، وهكذا سيضطر «الدون» إلى اختيار رقم منها، إلا إذا نجح النادي في تقديم التماس للرابطة، من أجل استثناء حالة رونالدو، ولو حدث ذلك ووافقت الرابطة، سيكون هذا الأمر سابقة أولى من نوعها في تاريخ «البريميرليج».

وتحدثت بعض المصادر الإنجليزية عن رغبة رونالدو، في ظل عدم إمكانية ارتداء قميصه «رقم 7»، أن يرتدي القميص «رقم 77»، ولكن اللائحة ترفض ذلك أيضاً، لأن الأرقام الكبيرة مخصصة لشباب اللاعبين.

وذكر موقع «ياهو سبورت» أن كل تلك الأرقام تتعلق بالدوري الإنجليزي ولوائحه، ولكنها لا تسري على بطولة دوري الأبطال «الشامبيونزليج»، ما يعني أن رونالدو من حقه أن يرتدي رقمه الشهير في مباريات هذه البطولة الأوروبية، من دون أدنى مشكلة.