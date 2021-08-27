أنشيلوتي عن ضم مبابي: الريال فريق كبير!

مدريد(رويترز)

راوغ كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد اليوم الجمعة، الصحفيين رداً على أسئلة بشأن احتمال التعاقد مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، قبل انتهاء فترة الانتقالات الحالية.

وذكرت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية يوم الخميس، أن ريال مدريد رفع عرضه إلى 180 مليون يورو للحصول على خدمات مبابي، بعد أن رفض باريس سان جيرمان عرضاً سابقاً من العملاق الإسباني بقيمة 160 مليون يورو.

وربطت تكهنات لفترة طويلة مبابي «22 عاماً»، الذي انضم إلى باريس سان جيرمان معاراً من موناكو في بادئ الأمر في 2017، باحتمال الانتقال إلى ريال مدريد ولا يزال يتبقى له عام واحد في عقده مع سان جيرمان.

وزادت التكهنات بعد انضمام ليونيل ميسي إلى سان جيرمان من برشلونة في وقت سابق هذا الشهر.

وقال أنشيلوتي مازحاً رداً على سؤال بشأن مبابي خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة ريال بيتيس اليوم السبت: إنه سؤال غريب لم أكن أتوقعه، النادي يتعامل مع هذه الأمور، أتفهم أنها تثير الاهتمام لكن لا يمكنني قول المزيد، مبابي لاعب رائع وهذه هي الحقيقة، لكني أركز على لاعبي فريقي.

وأضاف: أملك تشكيلة رائعة ويمكننا منافسة أي فريق في العالم. كما رفض المدرب الإيطالي التعليق على سعر مبابي قائلاً إنه لا يكترث لأي شيء خارج الملعب.

وواصل: أتحدث إلى اللاعبين فقط عن العمل والتدريبات، لا نتحدث عما يجري في سوق الانتقالات. وسيلعب ريال مدريد مع بيتيس في آخر مباراة قبل فترة التوقف الدولي بعد أن حصل على أربع نقاط من مباراتين حتى الآن، بعد الفوز 4-1 على ألافيس والتعادل 3-3 مع ليفانتي.