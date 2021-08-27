«تنشيطية براعم الجو جيتسو» تختتم اليوم الأول بأجواء النجاح

أبوظبي (الاتحاد)

حقق اليوم الأول من بطولة الإمارات التنشيطية للجوجيتسو للبراعم والواعدين في جوجيتسو أرينا بالعاصمة أبوظبي، نجاحاً كبيراً بمشاركة المئات من الفتيان والفتيات من مختلف الجنسيات.

وتستكمل اليوم منافسات اليوم الثاني من البطولة التي تحظى باهتمام بالغ من اتحاد الجو جيتسو كونها تسلط الضوء على نجوم المستقبل.

حضر المنافسات عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد، ومبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في الاتحاد، وطارق البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو وعدد من الضيوف وممثلي الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد.

وعبّر محمد سالم الظاهري عن سعادته بالمشهد المؤثر واللوحة الفنية الرائعة التي رسمها الصغار على البساط، مؤكداً أن فريق عمل الاتحاد زرع بذور تلك المواهب خلال الأعوام الماضية، وها نحن اليوم نجني ثمار ما بذرناه، ومستقبل جوجيتسو الإمارات يبدو مشرقاً جداً.

وقال: يعكس هذا التجمع المبهر للبراعم والمواهب الواعدة على أرض أبوظبي ترجمة للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتوجيهاته بإطلاق برنامج الجوجيتسو المدرسي الذي أسهم في ترسيخ هذه الرياضة وقيمها في نفوس الطلبة.