جواهر غريب تحلّق ببرونزية آسيا للملاكمة

دبي (وام)

أحرزت الملاكمة الإماراتية جواهر غريب أول ميدالية لمنتخب البنات في بطولة آسيا للناشئين والشباب، المقامة في صالة فندق لوميريديان المطار في دبي، والتي ينظمها الاتحاد الإماراتي للملاكمة، بالتعاون مع نظيره الآسيوي.

وحققت جواهر غريب الميدالية البرونزية في فئة الناشئات بوزن 46 كجم، لتصبح ثالث ملاكمة مواطنة تحرز ميدالية دولية بعد حنان الزيودي ورحمة المرشدي، اللتين أحرزتا ميداليات في بطولات سابقة.

ومن ناحيته عبر مدير البطولة حسن الحمادي، عن سعادته البالغة وكل أعضاء مجلس إدارة اتحاد الملاكمة، خصوصاً أن الإنجاز تزامن مع الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية. وقال: «نبارك لأسرة الملاكمة الإماراتية النقلة النوعية في ملاكمة الإناث، ويسعدنا أن الإنجاز تحقق بجهود ذاتية عكست الإصرار الكبير على النجاح. وأضاف: إنجاز جواهر هو حلقة من حلقات مهمة تم العمل عليها بدأب واجتهاد لتطوير الملاكمة الإماراتية، وهدفنا أن نراها في الأولمبياد المقبلة. بدوره قال محمد مصبح الشبلي المدير الفني لمنتخبات الملاكمة: ارتداء المرأة الإماراتية قفازات الملاكمة وقميص المنتخب إنجاز في حد ذاته، ورغم أن منتخبنا حديث العهد وواجه منتخبات متقدمة في الملاكمة النسائية ويعود تاريخها إلى 25 سنة مضت، يؤكد أن ما حققته جواهر إنجاز كبير.

وقال: نتوقع الفوز بميداليتين بين فضية أو ذهبية في الجولة النهائية بعد تأهل الملاكمتين رحمة المرشدي ومريم عادل للنهائي، بينما نتوقع برونزية أخرى للاعبة، شهد خميس.

ومن جانبها قالت البطلة جواهر غريب: البدايات دائماً صعبة، وأنا أدرك ذلك، كنت أتمنى الذهب، ولكني سعيدة بتحقيق البرونزية الآسيوية، وبصعود منصة التتويج، وأتمنى التوفيق لزميلاتي وعائلتي ومدربي عادل العشري، ونادي الفجيرة للفنون القتالية، وكل من يشجعني وللاتحاد الذي يوفر لنا كل الدعم. وتابعت: سأواصل تدريباتي من أجل تحقيق إنجازات افضل.