«تيجالي 165».. بصمة «ثنائية» في «الوجهة 20»

معتصم عبدالله (دبي)

فرض سبستيان تيجالي مهاجم النصر نجوميته على الجولة الثانية، لدوري أدنوك للمحترفين، بعدما نجح في تسجيل «ثنائية» أمام العروبة، أسهم بهما في انتصار فريقه العريض على العروبة 5-0، في ظهوره الرسمي الأول مع «العميد»، خلال الموسم الحالي 2021- 2022، بعد غيابه «القسري» عن مباراة الجولة الأولى أمام عجمان 0-3 بداعي الإيقاف.

وخلافاً لموسمه الماضي مع «العميد» والذي انتظرت فيه جماهير «الأزرق» حتى الجولة الثالثة، ليضع تيجالي بصمته التهديفية الأولى بـ «ثنائية» أيضاً أمام الوصل 3-0، ضمن الجولة الثالثة، بعد صيامه في مباراتين أمام الجزيرة 1-1، وخورفكان 1-0، سجل تيجالي في أول مبارياته في الموسم الحالي أمام العروبة هدفين في الدقيقتين 4 و41.

ورفع تيجالي بفضل «الثنائية» في شباك العروبة رصيده الإجمالي من الأهداف في دوري المحترفين إلى 165 هدفاً، في المركز الثالث لقائمة «الهداف التاريخي لدوري الإمارات» حيث أصبح على بعد 10 أهداف من معادلة «الرقم القياسي» المسجل باسم مهاجم الوصل السابق فهد خميس صاحب الـ 175 هدفاً، فيما يحتل علي مبخوت مهاجم الجزيرة مركز الوصافة برصيد 171 هدفاً.

وبات العروبة الفريق الـ 20 في دوري المحترفين الذي يستقبل أهداف تيجالي على مدار 9 مواسم، بداية بـ 2013- 2014 بقميصي الوحدة فريقه السابق، والنصر فريقه الحالي، حيث سجل في جميع الفرق التي شاركت في دوري المحترفين، منذ انطلاقة الأخير موسم 2008- 2009.

ورأى تيجالي أن خسارة «العميد» في مباراته الأولى أمام عجمان كانت «حادث عارض»، وقال «الفريق لم يكن في مستواه، قبل أن نظهر مستوانا الحقيقي في مباراة الجولة الثانية أمام العروبة، خاصة في الشوط الأول الذي سجلنا فيه ثلاثة أهداف في وقت وجيز، قبل أن نواصل السيطرة في الشوط الثاني، ونحافظ على نتيجة الفوز بإضافة هدفين آخرين، وأعتقد أن الانتصار يثبت أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح».

وأضاف «الخسارة في المباراة الأولى «مجرد كبوة» ويوم سيء للفريق، وهو أمر يمكن حدوثه في أي وقت خلال الموسم، ومن الجيد أننا صادفنا هذا اليوم في بداية الموسم، وليس في نهايته مع المنافسة على البطولة، وعلينا الاستمرار في التدريبات بجد، والمحافظة على نسق الأداء التصاعدي، وأن لا نفكر أن الفوز بخماسية هو كل شيء، بل إنه خطوة الأولى للمضي قدماً في مشوار الدوري».

وأشار إلى أن لاعبي «العميد» حرصوا بعد المباراة الأول على الحديث المستمر مع بعضهم البعض، بضرورة تناسي الخسارة الأولى، والتحلي بالهدوء والقوة والثقة في إمكانيات الفريق، وتابع معلقاً على تسجيله الثنائية الأولى في الموسم قائلاً «سعيد بأن أبدأ الدوري بالتسجيل وتحقيق فريقي للفوز، وهو أمر يؤكد على دور الكبير لزملائي في الفريق، هدفي الأول جاء من تمريرة مينديز، والثاني من تمريرة ضياء، بخلاف الفرص المهدرة، هذا هو دور الحقيقي للفريق ككل ونأمل أن نحقق الأفضل».