فيرستابن يتصدر التجربة الثانية في «الفورمولا البلجيكي»





سبا- فرانكورسان (بلجيكا) (د ب أ)

حقق ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول، أفضل زمن اليوم الجمعة في التجربة الحرة الثانية لسباق الجائزة الكبرى البلجيكي، المقرر بعد غدٍ الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، لكنه تعرض لحادث تصادم خلال الجولة نفسها من التجارب.

وحقق فيرستابن أفضل زمن للفة على مضمار سبا فرانكورشان البالغ طوله 7003 أمتار، مسجلاً دقيقة واحدة و472. 44 ثانية.

وجاء فالتيري بوتاس سائق مرسيدس في المركز الثاني بفارق 041. 0 ثانية، وتلاه النجم البريطاني لويس هاميلتون، المتوج بالسباق البلجيكي أربع مرات، في المركز الثالث بفارق 0.072 ثانية.

وقبل ثلاث دقائق من نهاية الجولة الثانية من التجارب الحرة، اصطدم فيرستابن بالحواجز، كما شهدت التجربة تصادماً مشابهاً أيضاً لتشارلز لوكلير سائق فيراري.

وتضررت سيارة فيرستابن، حيث يبدو أن فريق ريد بول سيكون بحاجة إلى الكثير من العمل في إصلاح السيارة قبل التجربة الحرة الثالثة المقررة غداً السبت، وكذلك التجارب الرسمية التي تقام بعدها لحسم مراكز انطلاق السائقين في سباق يوم الأحد.

واحتل بطل العالم السابق فيرناندو ألونسو سائق فريق ألباين المركز الرابع بفارق نحو 5. 0 ثانية، وتلاه بيير جاسلي سائق ألفا توري في المركز الخامس.

وكان بوتاس قد حقق أفضل زمن في التجربة الحرة الأولى في وقت سابق اليوم، بينما احتل هاميلتون المركز الثامن عشر.

وسجل بوتاس في التجربة الأولى دقيقة واحدة و199. 45 ثانية، وتلاه فيرستابن في المركز الثاني بفارق 164. 0 ثانية، وذلك لدى استئناف منافسات فورمولا1 بعد فترة إجازة استمرت أربعة أسابيع.

واحتل جاسلي المركز الثالث في التجربة الأولى، بينما دخل هاميلتون حامل لقب بطولة العالم في صراع شرس مع نيكولاس لطيفي سائق ويليامز، واضطر للخروج إلى العشب لتفادي الاصطدام، وقد تأخر هاميلتون في أفضل لفة له، بفارق أكثر من ثلاث ثوان خلف بوتاس.

وبدأت التجربة الأولى، التي استمرت 60 دقيقة، في وجود بعض مياه لأمطار على أرضية المضمار، وهطلت أمطار خفيفة مجدداً قبل نهاية التجربة.

ويتصدر هاميلتون الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم بفارق ثماني نقاط أمام فيرستابن، وذلك بعد تغيرات كبيرة ومثيرة للجدل في ترتيب السائقين خلال آخر سباقين قبل بدء فترة الإجازة.

وسبق لهاميلتون التتويج بالسباق البلجيكي أربع مرات، بينما كان المركز الثالث هو أفضل نتيجة لفيرستابن على المضمار البلجيكي.

وتجدر الإشارة إلى أن بوتاس ولانس سترول سائق أستون مارتين، سيجرى معاقبتهما بالتأخير خمسة مراكز لدى الانطلاق في السباق، بسبب مخالفات خلال اللفة الأولى من السباق الماضي الذي أقيم في المجر.