مانشستر يونايتد يتفق مع يوفنتوس على ضم رونالدو



لندن (د ب أ

لندن (د ب أ) أعلن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، توصله لاتفاق مع يوفنتوس الإيطالي بشأن ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في انتظار الاتفاق على الشروط الشخصية وحصول اللاعب على التأشيرة واجتياز الفحص الطبي.

وفاز رونالد بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، وفاز بـ30 لقباً كبيراً خلال مسيرته، من بينهم الفوز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات، وكأس العالم للأندية أربع مرات، وسبعة ألقاب للدوري في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، وبطولة أمم أوروبا مع المنتخب البرتغالي.

وفي أول فترة قضاها مع مانشستر يونايتد، سجل رونالدو 118 هدفا في 292 مباراة.

وذكر نادي مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي:" كل من في النادي يتطلع للترحيب بعودة رونالدو لمانشستر".