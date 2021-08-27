يونايتد يغازل رونالدو

مانشستر (رويترز)

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، إن النادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، قد يكون الوجهة المقبلة للمهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد الإعلان اليوم الجمعة، عن رغبة اللاعب في الرحيل عن يوفنتوس.

وقال ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس في وقت سابق اليوم، إن رونالدو البالغ عمره 36 عاماً، والذي يقضي آخر عام في تعاقده، لا يرغب في الاستمرار في صفوف النادي الإيطالي وسط تقارير عن رغبة مانشستر سيتي غريم يونايتد في الحصول على خدماته.

وأمضى رونالدو ستة مواسم في صفوف مانشستر يونايتد الانجليزي بين 2003 و2009، وفاز معه بثمانية ألقاب كبرى إلى جانب جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 2008، قبل الانضمام إلى ريال مدريد مقابل مبلغ قياسي وقتها وهو 80 مليون جنيه أسترليني.

وقال سولشاير في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ولفرهامبتون واندرارز في الدوري الممتاز يوم الأحد، إن ناديه على اتصال دائم برونالدو، الذي يلعب مواطنه وزميله في منتخب البرتغال برونو فرنانديز مع يونايتد.

وأضاف: لدينا دائما اتصالات جيدة معه، برونو يتحدث إلى رونالدو أيضاً وهو يعرف مكانته عندنا، إذا قرر بالفعل الرحيل عن يوفنتوس فإننا في الخدمة.

وقال: لا أريد التكهن كثيراً، إنه أسطورة هذا النادي، أعظم لاعب على مر العصور إذا سألتني عن وجهة نظري، كنت محظوظاً بما يكفي للعب معه وتدريبه، إنه إنسان رائع أيضاً، دعونا نرى ما الذي سيحدث، كل من لعب إلى جواره يكن له الكثير من المشاعر الطيبة.