«دبي الرياضي» يكرّم أمل المهيري

دبي (الاتحاد)

كرم مجلس دبي الرياضي، وبمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أمل ماجد المهيري المدير العام لشركة 9714 للفعاليات الرياضية، باعتبارها أول إماراتية تؤسس وتدير شركة متخصصة في تنظيم الفعاليات الرياضية في دبي.

وأشاد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، بدور أمل المهيري في دخول عالم تنظيم الفعاليات الرياضية والاستثمار فيه، والحرص على تقديم مبادرات جديدة ومبتكرة تتناسب مع جودة الحياة في إمارة دبي، ويتم تنظيمها في أهم المناطق السياحية والرياضية في الإمارة.

ومنح حارب درع مجلس دبي الرياضي وشهادة تقدير إلى المهيري، تقديرًا لجهودها في الدخول هذا المجلس الحيوي والمهم لنشر ممارسة الرياضة وتطويرها واستقطاب مختلف فئات المجتمع للمشاركة في فعالياتها المتنوعة.

فيما تقدمت أمل المهيري بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي على مبادرته بتقديرها ودعمه الدائم والكبير لعملها وللفعاليات الرياضية التي نظمتها، والتي ستقوم بتنظيمها خلال الفترة المقبلة.