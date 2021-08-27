"شطرنج الشارقة للفتيات" يكرم عائشة سيف

الشارقة (الاتحاد)

احتفى نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بلاعبته عائشة سيف آل علي، والتي حققت إنجازاً بحصولها على الميدالية الذهبية والمركز الأول في فئة السيدات ضمن منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للشطرنج 2021.

وقامت إدارة نادي الشطرنج والثقافة بالشارقة ممثلاً في نجلاء الشامسي بتكريم اللاعبة.

وأعربت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات، عن سعادتها بحصول لاعبة النادي على المركز الأول، مؤكدة أن هذا الإنجاز هو نتاج عمل مستمر من قبل الجميع في النادي وكذلك أسرة اللاعبة.

وأضافت: لاعبات النادي دائماً ما يحققن الأفضل في جميع البطولات التي يشاركن فيها، ولكن التتويج بالمركز الأول بأغلى الكؤوس كأس صاحب السمو رئيس الدولة، هو إنجاز من نوع خاص لا يفوقه أي إنجاز.

وأكدت الشامسي أن النادي سيواصل نهجه المستمر في دعم اللاعبات والمواهب الصغيرة والعناية بها، من أجل تقديم أفضل المستويات وتحقيق الإنجازات سواء على المستوى المحلي أو العربي أو الدولي.

كما أشارت إلى أن النادي بصدد تنفيذ العديد من المبادرات، التي تسعى إلى تطوير أداء لاعباته والنهوض بالرياضة النسائية وتمكينها من الريادة العالمية