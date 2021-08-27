رونالدو يحسم مصيره في لشبونة

مانشستر (رويترز)

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، اليوم الجمعة، إن المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو من سيختار فريقه المقبل، وقد يحدث أي شيء في الأيام القليلة المقبلة، وذلك رداً على سؤال بشأن تكهنات وسائل إعلام عن احتمال انتقاله إلى سيتي.

وقال ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس في وقت سابق اليوم، إن رونالدو البالغ عمره 36 عاماً، والذي يقضي آخر عام في تعاقده، لا يرغب في الاستمرار في صفوف النادي المنافس في الدوري الإيطالي.

وأظهرت شبكة سكاي سبورتس رونالدو يستقل طائرة خاصة، وقالت إنه يتجه إلى لشبونة لخوض مباريات في تصفيات كأس العالم. وقالت وسائل إعلام إن سيتي، الذي كان يرغب في التعاقد مع هاري كين مهاجم إنجلترا ونادي توتنهام، يستعد لتقديم عقد لعامين للاعب يعرف مانشستر جيداً بعد أن لعب للغريم يونايتد بين 2003-2009.

ويحمل سيتي لقب الدوري الانجليزي الممتاز، وسيواجه ليونيل ميسي غريم رونالدو الأزلى، والذي يلعب الآن في باريس سان جيرمان بعد رحيله عن برشلونة، في دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا رداً على سؤال بشأن رونالدو في مؤتمر صحفي قبل مواجهة أرسنال غداً السبت: لا يمكنني قول الكثير في هذا الصدد، لكن الأيام الثلاثة أو الأربعة المتبقية في سوق الانتقالات قد يحدث فيها أي شيء.

وأضاف: من وجهة نظري الشخصية يوجد عدد قليل من اللاعبين مثل رونالدو وبالطبع ميسي هم من يقررون النادي الذي يرغبون في الذهاب إليه، لديهم الدور القيادي المطلق في المفاوضات وكل ما يتعلق بها.

وتابع: كريستيانو هو من سيختار النادي الذي سيلعب له، ليس مانشستر سيتي أو أنا، هناك الكثير من الأشياء التي تبدو بعيدة جداً الآن.