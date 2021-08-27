هل تطفئ الخماسية «الغضب الأزرق» في «قلعة العميد»؟

معتصم عبدالله (دبي)

تباينت ردود فعل جمهور النصر، في أعقاب الفوز العريض لـ «العميد» على ضيفه العروبة بخماسية نظيفة، محققاً الفوز الأكبر في الجولة الثانية لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، وفي الوقت الذي تواصلت فيه اعتراضات بعض الجماهير الحاضرة في الملعب، والتي تواجدت في محيط استاد آل مكتوم عقب المباراة، بدت الصورة مختلفة نسبياً في مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل مطالبات بعض الجماهير بضرورة الالتفاف خلف الفريق.

وألقت تصريحات «المونديالي» خالد إسماعيل نجم النصر وهدافه الدولي السابق، بظلالها على المشهد في «بيت العميد»، حيث طالب إسماعيل بـ «الكف» عن محاربة النادي من الخارج، وقال «من يحب النصر، ويكون قلبه على النادي، لا يعمل خلف الكواليس للطعن في الإدارة»، مشدداً على أهمية توقف من فشلوا سابقاً في إدارة النادي عن الاصطياد في «المياه العكرة».

وبعيداً عن الأجواء الجماهيرية خارج الملعب، عبر الأرجنتيني رامون دياز مدرب «العميد» عن سعادته بالفوز العريض على العروبة، وعودة الفريق إلى تقديم صورته الحقيقية، وقال «نشكر الجماهير على الدعم ونهدي إليهم الفوز، وظهور اللاعبين بصورتهم الحقيقية بتقديم ردة فعل إيجابية، مكنتهم من السيطرة على مجريات المباراة بشكل كامل، والحصول على نتيجة إيجابية».

وأضاف «النتيجة الإيجابية، وفي ظل الطقس الحار والرطوبة العالية، أكدت على استفادة الفريق من درس الخسارة في المباراة الماضية، وما يزال أمامنا الكثير، للوصول إلى الطريقة المثالية التي يجب أن يظهر بها النصر».

ولفت دياز إلى سعادته بعودة تيجالي للمشاركة وتسجيله لهدفين في المباراة، وذكر أن طريقة أداء النصر الهجومية على الأطراف تتطلب وجود مهاجم هداف مثل تيجالي، وقال «نسعى للاستفادة من فترة التوقف بخوض مباراة ودية للمحافظة على المكتسبات ورتم المباريات».

في المقابل، ذكر فتحي العبيدي مدرب العروبة، أن المباراة لم تكن سهلة على فريقه وأمام منافس قوي، وقال «النتيجة تبقى سلبية رغم الأداء الجيد لفريقي، مقارنة بمباراة الجولة الأولى، وأعتقد أن العروبة ما يزال يحتاج إلى المزيد من الوقت للانسجام بصورة أكبر، وهو ما نحاول الاستفادة منه خلال فترة التوقف المقبلة».