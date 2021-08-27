فليك يجدد «الماكينات» !

فرانكفورت (د ب أ)

اختار هانسي فليك، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم «الماكينات»، اليوم الجمعة، أول قائمة للفريق منذ توليه المسؤولية.

وشهدت القائمة عودة 5 لاعبين، من بينهم ماركو ريوس، وانضمام ثلاثة لاعبين للمرة الأولى.

واختير ريوس، قائد ومهاجم بروسيا دورتموند، إلى جانب اللاعبين الثلاثة الشباب، كريم أديمي، مهاجم سالزبورج، ونيكو شلوتربيك مدافع فرايبورج وديفيد راوم مدافع هوفنهايم.

وساعد الثلاثي الشاب المنتخب الألماني في الفوز ببطولة أمم أوروبا تحت 21 عاماً هذا العام، وقال عنهم فليك إنهم قدموا أداءً رائعاً في هذه البطولة.

ويوجد أيضاً فلوريان فريتز، لاعب وسط باير ليفركوزن، الذي ينضم للمرة الأولى للمنتخب الألماني، في القائمة المبدئية التي تضم 26 لاعباً، استعداداً لمواجهة منتخبات ليشتنشتاين وأيسلندا وأرمينيا خلال الفترة من 2 إلى 8 سبتمبر المقبل.

وقال فليك: نعتقد أنه فريق جيد ومثير وبه مزيج من الخبرة والشباب. وتولى فليك تدريب المنتخب الألماني خلفاً ليواخيم لوف، الذي انتهت مسيرته مع الفريق بعد 15 عاماً، عقب الخروج من بطولة أمم أوروبا من دور الـ 16.

ويضم الفريق 18 لاعباً من الذين شاركوا في البطولة الأوروبية وثمانية لاعبين من فريق بايرن ميونيخ، بطل الدوري، الذي دربه فليك حتى نهاية الموسم الماضي.

وقال فليك إن جوشوا كيميتش سيعود لوسط الملعب بعد التجربة الفاشلة في اليورو باللعب بثلاثة مدافعين وتواجد كيميتش في مركز الظهير الأيمن.

ويبقى توماس مولر مع الفريق بعد استدعائه برفقة ماتس هوميلز، مدافع دورتموند، للمشاركة في اليورو، ولكن هوميلز لم ينضم للقائمة الحالية، حيث يتواجد في قائمة تضم العديد من اللاعبين المصابين أو المرضى.