لابا يقتحم «التوب 10» العيناوية ويهدد عموري وخاطر

معتز الشامي (دبي)

دخل التوجولي لابا كودجو قائمة «التوب 10» لأفضل الهدافين في تاريخ نادي العين، بالتساوي مع السويدي ماركوس بيرج، بعدما رفع رصيده إلى 35 هدفاً، بعد تسجيل الهدف الثاني للبنفسج في مرمى الإمارات بالجولة الماضية.

ويهدد لابا رقم مطر الصهباني مدير فريق العين الأسبق، الذي يمتلك 37 هدفاً، ويحتل المركز التاسع بتلك القائمة، فضلاً عن تهديده أيضاً بكسر أرقام عمر عبد الرحن «عموري» الذي سجل 39 هدفاً، وسبيت خاطر صاحب الـ39 هدفاً.

ويتصدر أحمد عبدالله ترتيب القائمة، بمجموع 117 هدفاً، ويأتي في المركز الثاني الغاني أسامواه جيان 95 هدفاً، وبالمركز الثالث ماجد العويس 85 هدفاً، ورابعاً التونسي محيي الدين هبيطة 57 هدفاً، وخامساً سالم جوهر 53 هدفاً، وسادساً يأتي سيف سلطان 44 هدفاً، وسابعاً عمر عبد الرحمن 39 هدفاً، وثامناً سبيت خاطر 38 هدفاً.

وانضم لابا«القاطرة التوجولية» لقائمة العين منذ عام 2019، وتمكن من هز شباك منافسيه في جميع المواسم، حيث سجل 19 هدفاً في موسمه الأول، الذي شارك خلاله في 18 مباراة، بينما سجل في الموسم الماضي 13 هدفاً، خلال 23 مباراة مع الزعيم، بينما تمكن من تسجيل 3 أهداف بأول جولتين للموسم الجاري.

ورفع كودجو رصيده إلى 35 هدفاً، ليدخل قائمة «التوب 10» الكبار بالنسبة للهدافين الأجانب في مسيرة الزعيم، كما أن مرشح لتقديم المزيد خلال الموسم الجاري، الذي يحتل فيه صدارة ترتيب الهدافين بعد جولتين فقط، بالتساوي مع جواو بيدرو هداف الوحدة ولكل منهما 3 أهداف، وتمكن لابا من صناعة هدف خلال الموسم الجاري.

ويعتبر لابا من أبرز العناصر في قائمة البنفسج منذ انضمامه لقلعة الزعيم، وذلك رغم تراجع أدائه بالموسم الماضي، حيث يتوقع أن يكون أحد أبرز العناصر هذا الموسم في تشكيله الفريق، لاسيما بعد التدعيمات التي قامت بها إدارة شركة الكرة لتعزيز قدرات الفريق، سواء على مستوى الدفاع أو الوسط أو صناعة اللعب والهجوم.

وتشير أرقام الأداء الهجومي للابا في أول مباراتين ببداية الموسم، إلى حضوره القوي على المستوى الفني، حيث سدد 15 مرة على المرمى في المباراتين منها 9 مرات بين القائمين والعارضة، وسجل 3 أهداف وصنع هدفاً، ووصل بنسبة المراوغات للمنافسون إلى 50%، وقام بـ10 التحامات، و13 مواجهة هوائية مع المنافسين، وشتت الكرة 3 مرات، كما قام بـ34 تمريرة في المباراتين منها 24 تمريرة صحيحة.

ويقدم العين أداءً مميزاً هذا الموسم تحت القيادة الفنية للأوكراني سيجري ريبروف، وتمكن من الفوز في افتتاح الموسم على بثلاثية مقابل هدف أمام خورفكان، قبل أن يواصل الانتصار ويحقق الفوز على «الصقور» بهدفين نظيفين، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، أعادته لصدارة ترتيب الدوري البطولة المفضلة لجماهير الأمة العيناوية، بعد غياب استمر 1216 يوماً.