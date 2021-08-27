خيول جودلفين إلى تحديات أميركا وبريطانيا

محمد حسن (دبي)

يخوض مهر جودلفين المتألق «اسنشيال كوالتي» مواجهة قوية اليوم السبت بمضمار سراتوجا بالولايات المتحدة الأميركية، بحثاً عن الفوز الرابع في سباقات الفئة الأولى، عبر سباق ترافرس ستيكس الممتد لمسافة 10 فيرلونج، والذي يعد بمثابة «ديربي منتصف الصيف».

ويبدو مهر الإنتاج المحلي المنتسب للفحل «تابت» جاهزاً لتعزيز موقعه في صدارة خيول الثلاث سنوات في أميركا الشمالية، عقب تحقيقه سبعة انتصارات من ثمان مشاركات بإشراف مدربه براد كوكس، حيث كانت خسارته الوحيدة في ديربي كنتاكي للفئة الأولى، حيث حل في المركز الرابع بفارق ضئيل.

لكن «اسنشيال كوالتي» عاد من تلك الخسارة بتحقيق لقب سباق بيلمونت ستيكس للفئة الأولى، قبل أن يظهر قدرات قتالية لخطف الفوز في السباق التقليدي جيم داندي التحضيري لسباق ترافرس.

«اسنشيال كوالتي» الذي سيقوده فارسة المعتاد لوي سايز، أنهى العام 2020 بتتويجه بطلاً لخيول السنتين، عقب موسم مميز شهد انتصارين بالدرجة الأولى في كينلاند بسباقي بريدرز فيوتشرتي، وبريدرز كب جوفنايل.

من ناحية أخرى يعود نجم جودلفين «بن بطل» للمنافسة اليوم بمضمار جودوود ببريطانيا، حيث يسعى لافتتاح موسمه في عمر السبع سنوات بسباق سلبريشن مايل للفئة الثانية.

ويسعى ابن «دباوي» لمواصلة سلسلة انتصاراته القوية، حيث حقق نجاحاً باهراً في سباقات الفئات في كل من المواسم الأربعة الماضية، بإشراف سعيد بن سرور بما في ذلك انتصارات من الفئة الأولى في كل من دبي تيرف، وجروسه دالماير برايس، وكولفيلد ستيكس خلال موسم رائع في عام 2018.

لكن فوزه بسباق جويل ستيكس للفئة الثانية في نيوماركت، كان أحد أفضل العروض في العالم على مسافة الميل في عام 2019، واستهل عام 2020 بتقديم عروض باهرة على مستوى للفئة الثانية، على المسارين العشبي والرملي في ميدان، قبل أن يحرز المركز الثالث عن جدارة في كأس السعودية.

وشارك «بن بطل» مرة واحدة العام الماضي، حيث شغل المركز الثالث خلف «كاميكو» الفائز بسباق 2000 جينيز في جويل ستيكس في سبتمبر.