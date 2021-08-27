بوتاس الأسرع في أولى تجارب بلجيكا الكبرى

بروكسل (رويترز)

سجل الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس، أسرع زمن في جولة التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة بلجيكا الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الجمعة، بينما احتل الهولندي الشاب ماكس فرستابن سائق رد بول المركز الثاني.

وقطع بوتاس مضمار حلبة فرانكورشان في زمن بلغ دقيقة واحدة و45.199 ثانية، متفوقاً بفارق 0.164 ثانية على فرستابن.

واحتل بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس ومتصدر الترتيب العام، المركز 18 بفارق 3.025 ثانية عن زميله بوتاس، بعد وقوف سيارة وليامز بقيادة الكندي نيكولاس لطيفي في طريقه.

ويتفوق هاميلتون في قائمة السائقين بفارق ثماني نقاط على ملاحقه المباشر فرستابن. واحتل الفرنسي بيير جاسلي سائق ألفا تاوري المركز الثالث، تلاه سائق فيراري شارل لوكلير القادم من موناكو وبطل السباق في 2019.

وسجل الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري الثاني خامس أسرع زمن في الجولة، متقدماً مباشرة على المكسيكي المخضرم سيرجيو بيريز سائق رد بول، في حين احتل الألماني سيباستيان فيتل سائق أستون مارتن المركز السابع، تلاه البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين.

وحصل الفرنسي إستيبان أوكون على المركز التاسع، بينما احتل الإسباني فرناندو ألونسو بطل العالم سابقاً مرتين المركز العاشر.

واحتكت سيارة ألفا روميو بقيادة الفنلندي كيمي رايكونن بأحد الجدران عند دخول حارة الصيانة بعد انزلاقها قبل ذلك أيضاً.

وشهدت الجولة مشاركة ميك شوماخر نجل الأسطورة المعتزل مايكل شوماخر بعد 30 عاماً من ظهور الأب الأول في نفس الحلبة. ووضع الابن خوذة تحمل نفس تصميم خوذة والده الأولى.