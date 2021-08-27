شاهد رياضة «الدون».. بين «قلعتين»!

عمرو عبيد (القاهرة)

مثلما كان الحال قبيل انفجار «القنبلة المدوية» التي ألقاها ليو ميسي بانتقاله إلى صفوف باريس سان جيرمان، عادت معركة «الميركاتو» إلى الاشتعال بسبب تسارع الأخبار حول رحيل مبابي صوب ريال مدريد، لكن الحدث الأهم يبقى متعلقاً باسم البرتغالي الأسطوري، كريستيانو رونالدو، الذي أعلن عن رغبته في الرحيل عن يوفنتوس، وخوض مغامرة جديدة بعد رحلة قصيرة جداً مع «السيدة العجوز» لم يُكتب لها النجاح الباهر المتوقع، وإذا انتقل «صاروخ ماديرا» بالفعل إلى مانشستر سيتي، يكتمل عقد هذا «الميركاتو الغريب»، الذي سيدخل قائمة تاريخية نادرة بعد انتقالات خيالية غير متوقعة على الإطلاق، فمن يُصدّق أن يواجه ميسي فريقه السابق برشلونة، ويسانده في ذلك راموس، بينما قد يلعب رونالدو أمام فريقه القديم، يونايتد، وتحت قيادة «الكتالوني» جوارديولا!



وإذا كانت مدينة مانشستر تشتهر بقلاعها التاريخية العريقة، فإن العالم لا يرى بينها سوى القلعتين، الزرقاء والحمراء، لأن الانتقال المحتمل لـ «الدون» إلى قلعة السيتي لن يُنسى أبداً من جانب عشاق قلعة اليونايتد، التي شهدت توهج رونالدو في بداياته الباهرة قبل 18 عاماً، وها هو يعود في عمر الـ 36، ليُعيد كتابة سطور التاريخ حسب رؤيته ورغباته، مثلما فعلها «البرغوث» الأرجنتيني ابن الـ 34 أيضاً، وكأن تاريخ كرة القدم توقف عند «حقبة الأسطورتين»، رافضاً التحرك خطوة واحدة بعيداً عنهما.

رونالدو خاض 14 مباراة سابقة أمام مانشستر سيتي، الذي قد يرتدي قميصه «السماوي» خلال أيام معدودة، أو ساعات قليلة، وحصد «الدون» الفوز أمام «البلومون» 9 مرات، وتعادل في مواجهتين وخسر 3 مرات، وشارك «أيقونة البرتغال» في تسجيل وصناعة 8 أهداف خلال تلك المواجهات، سواء بقميص «الريال» أو «الشياطين»، لكنه لا ينسى أيضاً حصوله على بطاقتين حمراوين أمام السيتي، وجاءت كلتاهما تحت لواء «اليونايتد».

الطريف أن «الدون» عرف «ديربي مانشستر» بديلاً في أول ظهور له خلال موسم 2003-2004، حيث لعب 16 دقيقة فقط في نهاية المباراة التي انتهت بفوز «الشياطين» بنتيجة 3-1، لكنه بدأ أساسياً في الجولة الثانية من «الديربي» خلال الأسبوع 28 من «البريميرليج»، وفي تلك المواجهة، تلقى اليونايتد هزيمة كبيرة بنتيجة 1-4، شهد منها رونالدو هدفين فقط قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 72، وبين هاتين المواجهتين، نجح كريستيانو في تسجيل هدف وصناعة آخر في مباراة الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي في ذات الموسم.