باريس تعود إلى الأضواء بظهور ميسي ورحيل مبابي

باريس (أ ف ب)

أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قريباً من ارتداء قميص باريس سان جيرمان، في أوّل مباراة رسمية بعد انتقاله الصادم من برشلونة الإسباني، الأحد ضد رينس في ختام المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

لكن الأنظار تتركّز على مصير زميله كيليان مبابي، الذي يستعد لخروج صادم أيضا باتجاه ريال مدريد الإسباني.

ولم يشارك ميسي «34 عاماً» في مباراتين لسان جيرمان، بعد قدومه إلى ملعب بارك دي برانس كلاعب حر، بعد مسيرة زاخرة مع برشلونة أحرز خلالها جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ست مرات، بعدما حمل ألوانه مذ كان بعمر الثالثة عشرة.

منحه نادي العاصمة فترة راحة، بعد قيادته منتخب بلاده إلى لقب كوبا أميركا في البرازيل الشهر الماضي، وهو الأول له مع منتخب ألبيسيليستي.

قال مدرب سان جيرمان مواطنه ماوريسيو بوكيتينو، بعد الفوز الأخير على بريست 4-2 وهو الثالث توالياً ما وضعه على رأس صدارة الترتيب: سيكون أسبوعاً طويلاً، لكن بحال سرت الأمور كما نأمل، سيكون ضمن الفريق.

وستكون مشاركة ميسي منطقية ضد رينس، تساعده أن يكون في لياقة جيدة قبل الانتقال للمشاركة مع بلاده في تصفيات مونديال 2022 مطلع الشهر المقبل. وينطبق الأمر عينه على زميله البرازيلي نيمار، أغلى لاعب في العالم، الغائب عن تشكيلة سان جيرمان، منذ خوضه نهائي كوبا أميركا ضد البرازيل.

ويمكن للثنائي أن يتواجه في التصفيات المونديالية، في لقاء البرازيل مع الأرجنتين في ساو باولو في 5 سبتمبر، برغم أن نافذة المباريات الدولية مهدّدة في ظل رفض بعض الأندية تسريح لاعبيها لعدم عزلهم صحياً بعد العودة.

وتقام مواجهة رينس على ملعب أوجوست دولون، حيث يبرز تمثال أسطورته الهداف السابق ريمون كوبا الذي حمل أيضاً ألوان ريال مدريد.

وفيما تم بيع تذاكر المباراة البالغ عددها 21 ألفاً، يتوق جمهور منطقة شامباني للترحيب بميسي.

لكن القلق في باريس يتركّز على إمكانية رحيل الهداف الناري مبابي إلى ريال مدريد، بعد أسبوع شهد عرض الأخير 160 مليون يورو «نحو 188 مليون دولار»، لضم بطل العالم البالغ 22 عاماً، علما بان صحيفة "ليكيب" ذكرت بان نادي العاصمة الإسبانية رفع العرض إلى 180 مليون يورو.

وظهر مبابي مطلع الموسم مع سان جيرمان وسجّل الأسبوع الماضي في بريست، علماً أن عقده ينتهي في ختام الموسم وسيصبح لاعباً حراً بحال عدم تمديد عقده.

لكن مع الاقتراب من إغلاق باب الانتقالات الشتوية في 31 أغسطس الجاري، يحوم شك حول مشاركة مبابي ضد رينس، التي قد تكون الأخيرة له في العاصمة التي نشأ فيها. أقرّ المدير الرياضي البرازيلي ليوناردو: إذا أراد اللاعب الرحيل لن نجبره على البقاء.

النادي ومشروعه أكبر من أي شخص". وتشكّل إمكانية خسارة مبابي ضربة قوية لهيبة النادي الذي يتمسّك بشدّة بلاعبيه النجوم، على غرار ما حصل سابقاً مع لاعب وسطه الإيطالي ماركو فيراتي.