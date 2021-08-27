دورينا.. «موجة جفاف»!



سلطان آل علي (دبي)

انتهت الجولة الثانية من «دوري أدنوك للمحترفين»، بمعدل تهديفي أقل، حتى من الجولة الأولى، حيث لم تسجل الأندية في 7 مباريات إلا 13 هدفاً، مقارنة بـ16 هدفاً في الجولة الأولى، وهو الرقم الأقل للجولات الافتتاحية في تاريخ دوري المحترفين.

وتعد هذه الجولة بـ13 هدفاً فقط هي الأقل منذ الجولة 13 في الموسم الماضي 2020 - 2021.

وعلى صعيد الأندية، وهناك 4 أندية لم تتمكن من تسجيل أي هدف بعد جولتين!، هي أندية العروبة والإمارات والظفرة واتحاد كلباء، وهذا العدد يحضر للمرة الأولى في تاريخ دوري المحترفين، ويشكل 33% من مجمل المرات الـ12 التي حدثت فيها هذه الحالة، بداية من موسم 2008-2009، وحينها كان عجمان النادي الذي عجز عن التسجيل في أول جولتين ثم جاء اتحاد كلباء بعد 3 مواسم في 2012-2013 ليكرر نفس الحالة.

وبعدها الشارقة في 2014-2015، وسجل الشعب ودبا الفجيرة اسميهما في 2015-2016، وإلى جانبهم حتا في 2016-2017.

وتكرر اسم الشارقة مجدداً في 2017-2018، وفي الموسم الماضي 2020-2021 انضم خورفكان للقائمة، قبل أن نجد أحدث المنضمين للقائمة هذا الموسم، وهم العروبة والإمارات والظفرة، ويتكرر اتحاد كلباء للمرة الثانية، وعلى مدى تاريخ دوري المحترفين شهدت 6 مواسم من أصل 14 موسماً تسجيل جميع الفرق بعد جولتين.



القائمة

2008-2009: عجمان

2012 -2013: اتحاد كلباء

2014 -2015: الشارقة

2015 -2016: الشعب ودبا الفجيرة

2016 - 2017: حتا

2017 - 2018: الشارقة

2020 -2021: خورفكان

2021 - 2022: العروبة والإمارات والظفرة واتحاد كلباء