27 لاعباً في القائمة النهائية لـ «الأبيض»



دبي (الاتحاد)

يبدأ منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، اليوم «الجمعة» تجمعه الداخلي في دبي، استعداداً لمباراتي الجولتين الأولى والثانية، من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لحساب المجموعة الأولى، حيث يستضيف لبنان يوم 2 سبتمبر، في استاد زعبيل بالجولة الأولى، فيما يواجه سوريا في العاصمة الأردنية عمان يوم 7 من الشهر نفسه.

وضمت القائمة النهائية للمباراتين 27 لاعباً هم: علي خصيف، فهد الظنحاني، عادل الحوسني، محمد الشامسي، بندر الأحبابي، شاهين عبدالرحمن، وليد عباس، محمود خميس، محمد برغش، خليفة الحمادي، حسن المحرمي، الحسن صالح، محمد العطاس، ماجد حسن، علي سالمين، عبدالله رمضان، أحمد برمان، عبدالله حمد، فابيو دي ليما، خلفان مبارك، خليل الحمادي، محمد جمعة، طحنون الزعابي، كايو كانيدو، زايد العامري، علي مبخوت وسبيستيان تيجالي.

ويؤدي منتخبنا الوطني تدريباته اليومية في الملعب الفرعي بنادي الوصل، تحت قيادة الهولندي فان مارفيك وجهازه المساعد، وذلك حسب البرنامج المعتمد من لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، والذي بدأ بالمعسكر الخارجي الذي أقيم في صربيا مؤخراً.

وأنهى أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين كافة الإجراءات الطبية المتبعة في البروتوكول الطبي من فحوصات ومسحات وغيرها قبل الدخول في المعسكر.