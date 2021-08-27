مبابي.. «المكاسب المتبادلة»!

مدريد (أ ف ب)

على الرغم من استمرار التأثير السلبي لجائحة «كوفيد-19» من الناحية الاقتصادية، إلا أن ريال مدريد الإسباني تحدى الظروف، بتقديم عرض كبير لباريس سان جيرمان الفرنسي من أجل ضمّ جوهرته كيليان مبابي مقابل 160 مليون يورو، وهذا العرض رغم ضخامته يشكل مصدر ربح أكيد للنادي المدريدي ولسان جرمان أيضاً.

جوبه العرض الأول بالرفض من جانب إدارة سان جيرمان، حيث قال المدير الرياضي للنادي البرازيلي ليوناردو إنه «غير كافٍ»، لتسهيل خروج إبن الـ 22 عاماً الذي انضم إلى «بارك دي برانس»، قادماً من موناكو قبل أربعة أعوام مقابل 180 مليون يورو.

وفي حال أقدم ريال على تقديم عرض أكبر للظفر بخدمات مبابي، فمن المحتمل عندها أن يصبح الأخير صاحب أغلى صفقة انتقال في العالم، متخطياً زميله الحالي البرازيلي نيمار الذي انتقل من برشلونة الإسباني إلى سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو عام 2017.

وبحسب حسابات ريال المالية، المنشورة في يوليو الماضي، فإنّ النادي يملك موجودات بقيمة 534 مليون يورو، و122 مليون يورو نقداً في المصرف.

بلغت قيمة رواتب النادي الموسم الماضي 448 مليون يورو، أقل بقليل من الحد المسموح به من رابطة الليغا والبالغ 473.3 مليون يورو.

غير أن ريال عمد الى تقليص النفقات، بعد رحيل القائد سيرجيو راموس إلى سان جيرمان وقلب الدفاع الفرنسي رافايل فاران الى مانشستر يونايتد، وكلاهما يملكان أجوراً مرتفعة، كما حصل الريال على مبلغ مقبول من بيع النرويجي مارتن أوديجارد إلى أرسنال.

وفي العام 2020، غادر أروقة سانتياجو برنبايو الثلاثي، المغربي أشرف حكيمي، سيرجيو ريجيلون ولاعب الوسط أوسكار رودريجيس مقابل 90 مليون يورو.

يعتبر متخصصون في عالم كرة القدم أنّ لوس بلانكوس قادر على تحمّل نفقة مبابي.

إذ أشار الأستاذ في جامعة أوفييدو ورئيس مركز مرصد الاقتصاد الرياضي لوكالة فرانس برس، بلاسيدو رودريجيس جيريرو، «يملك ريال مدريد حوالي 290 مليون يورو من أجل التعاقد».

وتابع «راتب مبابي السنوي في ريال مدريد هو 35 مليون يورو بشكل صاف و70 مليون يورو بشكل إجمالي».

وأضاف «من أجل الاستفادة من هذا الاستثمار، بحسب رأيي، سيعرض ريال عقداً لستة مواسم على الأقل، بالنظر الى قيمة الانتقال، نتحدث عن استثمار يصل إلى 620 مليون يورو من ريال».

ينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان بعد عام واحد، وسط مسعى لناديه من أجل تجديد العقد، عقب ضمان بقاء نيمار وانضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي، ما يمهد لثلاثي رهيب في الهجوم.

لكنّ الفائز بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي عام 2018 لم يخفِ يوماً رغبته بخوض تحديات جديدة.

إذ فتح باب رحيله عن سان جيرمان في مايو 2019 مبدياً رغبته «بمسؤوليات إضافية».

يرى جيريرو انّ ريال يخطط لعرض جديد قبل انتهاء سوق الانتقالات في 31 أغسطس الحالي.

وقال «ستكون صفقة رابحة للجانبين، فسيربح سان جيرمان مبلغ 225 مليون يورو مباشرة، من خلال عرض ريال وراتب اللاعب».

وأضاف «في حال أرجئت الصفقة حتى الصيف المقبل فعندها فسيحصل سان جيرمان على صفر عائدات».

وختم حديثه قائلاً «يضغط ريال مدريد من أجل إنهاء الصفقة الآن، لأنها إذا بقيت حتى الصيف المقبل، عندما يكون اللاعب حرّاً، وعندها قد يعمد أيّ ناد إنجليزي الى عرض راتب 50 مليون يورو بشكل صاف، وسيعجز ريال حينها على المضاربة عليه».