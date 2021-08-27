الأندية تجذب الجمهور بـ «الخدمات المتعددة»

رضا سليم (دبي)

لجأ عدد من أندية دوري أدنوك للمحترفين، إلى إطلاق مبادرات للجماهير، من أجل حضور المباريات في الجولة الثانية، خاصة الفرق التي تلعب للمرة الأولى في ملعبها، بعد قرار عودة الجماهير إلى المدرجات بنسبة 60%، وهي المبادرات التي تحث الأنصار على الحضور وتشجيع فريقهم، في ظل توفر العديد من الوسائل الجاذبة، في مقدمتها عمل فحص فيروس كورونا مجاني للجمهور الذي يرغب في الحضور وتوزيع تذاكر مجانية.

وأطلق الوصل عدداً من المبادرات، تحت شعار «كن مع الفهود»، وهو «الهاشتاق» الذي كان شعار النادي في الجولة الثانية، كما قدم عدد من الشركاء بالنادي مبادرات تحفيزية للجمهور، حيث خصص مركز دبي العقاري 100 قميص لجماهير «الإمبراطور» مجاناً، وتم توفيرها بمتجر النادي.

وقدم العين مع الشركاء سحوبات للجمهور، في مباراته أمام الإمارات، باستاد هزاع بن زايد، وهي أول مباراة لـ «الزعيم»، حيث كان السحب على البطاقات الموسمية لحضور المباريات، كما قدم النادي فحص كورونا مجاني، والذي يسمح للجمهور بالحضور، وقررت إدارة استاد هزاع بن زايد، توفير مياه الشرب بالمجان في المدرجات، فضلاً عن أعلى معايير السلامة، واعتماد أفضل أساليب الراحة للجماهير العيناوية، والضيوف.

وطرحت الإدارة الوحداوية التذاكر الموسمية بقيمة رمزية، حيث يمكن الحصول على بطاقة موسمية في مدرج الأوفياء مقابل 200 درهم، لكل مباريات الموسم، و500 درهم لمدرجات الدرجة الأولى، كما طرحت تذاكر المباراة أمام بني ياس على شبكة الأنترنت، حتى يتسنى للجمهور الحصول عليها من دون عناء، وهو ما قامت به إدارات الأندية التي استضافت المباريات للمرة الأولى في الجولة.

وقال اتحاد كلباء على حسابه الرسمي: «متشوقون لرؤيتكم في المدرجات من جديد، والأصفر في انتظاركم»، كما وفرت إدارة النادي المياه الباردة والعصائر على مدار الشوطين أمام الجزيرة.