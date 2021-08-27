«النيران الصديقة» تقتل فرحة «الأسطورة» وتصدم «العنابي»



محمد سيد أحمد (أبوظبي)

جاءت مشاركة النجم إسماعيل مطر، «عميد» اللاعبين المواطنين، لتقلب الموازين، خلال مباراة «العنابي» أمام بني ياس في ختام الجولة الثانية لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، عندما دفع به المدرب تين كات قبل 14 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

وحول «سمعة» أداء «العنابي» المتذبذب إلي نشاط هجومي مكثف، وكانت له بصمة واضحة في هدف الوحدة الوحيد، بعد دخوله بدقيقة فقط، عندما مرر الكرة إلى محمود خميس الذي بدوره حولها إلي خربين الذي سدد كرة قوية، تصدى لها فهد الظنحاني حارس «السماوي»، لتجد المتابعة من جواو بيدرو الذي أودعها الشباك بـ «الصدر»، ومعها فك «شيفرة» دفاع الفريق الضيف الأفضل حتى دخول «سمعة» الذي رجح كفة «أصحاب السعادة»، إلا أن «النيران الصديقة» والأخطاء الفردية حرمت النجم الكبير وعشاق «العنابي» من الاحتفال بالفوز الثاني على التوالي، ليخرج الفريق بـ «نقطة» فقط، وبتساؤلات كبيرة حول بقاء «الأسطورة» على «مقاعد البدلاء» للمباراة الثانية على التوالي، رغم أنه الأكثر تأثيراً في الفريق.

وشارك مطر «38 عاماً» لمدة 32 دقيقة فقط بديلاً في أول جولتين، ليصل بعدد مشاركته في الدوري خلال «عصر الاحتراف» إلى 247 مباراة، وسجل 46 هدفاً، إلا أن رفع «الغلة»، ومواصلة رحلة التألق بمثابة التحدي، ولكن «النجم الكبير» يملك القدرة على كسبه.