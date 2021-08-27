جيرو.. «غصة في القلب»!



أنور إبراهيم (القاهرة)

أبدى نويل لوجريه رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حزنه الشديد، لعدم اختيار المهاجم أوليفييه جيرو، ضمن قائمة منتخب فرنسا التي اختارها ديدييه ديشامب المدير الفني، لخوض مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي يواجه فيها «الديوك» البوسنة أول سبتمبر، وأوكرانيا 4 سبتمبر، وفنلندا 7سبتمبر على التوالي.

وقال لوجريه في تصريحات للصحفيين، إنه مندهش لعدم اختيار جيرو، لأن ديشامب لم يقل مطلقاً إنه لم يعد يريد هذا المهاجم.

وعندما سأله أحد الصحفيين، عما يمثله غياب جيرو بالنسبة له عن المنتخب في هذا التوقيت، قال لوجريه: إنه بمثابة «غصة في القلب»، لأنه ليس أمراً هيناً، حتى وإن كان جيرو لم يتم استبعاده بصفة نهائية.

وأضاف: قدم جيرو الكثير لمنتخب فرنسا، وسجل العديد من الأهداف، وهو ثاني الهدافين التاريخيين لـ «الديوك»، بعد تيري هنري، ولا يمكننا أن ننكر ذلك، ومن الواضح إن المنافسة شديدة بالنسبة للهجوم نتيجة كثرة اللاعبين الجاهزين، وهذا إختيار المدرب على أي حال. وأضاف: ما زالت هناك مباريات كثيرة خلال الأشهر المقبلة، ومن المؤكد أن يعود جيرو للمنتخب مرة أخرى، طالما إنه يشارك بانتظام مع فريقه الجديد إيه سي ميلان الإيطالي.

ومن جانبه، بررديشامب اختياراته بقوله: هذا ليس قراراً نهائياً بالنسبة لجيرو، فأنا لم أستبعده تماماً من المنتخب، وإنما سيختلف الوضع خلال الأشهر القادمة، بعد أن انتقل إلى ميلان، وغادر تشيلسي الإنجليزي الذي لم يكن يشارك معه إلا نادراً.

وأضاف ديشامب: لا أتخذ موقفاً نهائياً ضد أي أحد، أوليفييه متاح دائماً لنا، وموقفه تغير بعد أن غادر تشيلسي، وباتت أمامه فرصة أكبر للعب بانتظام.

وشدد ديشامب على أن اختياره كان اختياراً رياضياً تماماً تبعاً لحالة اللاعبين في اللحظة الراهنة، مشيراً إلى وجود منافسة شديدة بين المهاجمين، وعاد أنطوني مارسيال، هذا هو اختياري اليوم، وعلى جيرو أن يبقى في «فورمة» عالية، لأن استدعاءه وارد خلال الأشهر المقبلة.