روني يقتحم «قصة الدون»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

وصل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الموسم الأخير في عقده مع يوفنتوس الإيطالي، ويبدو إنه لم يعد يرغب في الاستمرار مع «السيدة العجوز»، وفقاً لشواهد تحركات وكيله خورخي مينديز خلال الساعات الأخيرة، واستطلاعه لموقف مانشستر سيتي من إمكانية الحصول على خدمات «الدون» هذا الصيف.

وأثارت التقارير التي تشير إلى إمكانية عودة رونالدو إلى مدينة مانشستر، ولكن هذه المرة إلى «السيتي» وليس «اليونايتد»، الكثير من الجدل على شبكات التواصل الاجتماعي، لأن العلاقة التي تربط رونالدو بـ «اليونايتد»، تعني إن أي تعاقد مع النصف الآخر من المدينة «مانشستر سيتي» سيكون مثيراً للجدل الشديد والمعارضة الواضحة من جانب جماهير «أولد ترافورد»، باعتبار أن هذا النجم ينظر إليه في «اليونايتد»، على إنه أحد أساطير «الشياطين الحمر»، ولأنه كبر وذاع صيته، بينما كان لاعباً في مانشستر يونايتد، ولكن إذا ما ارتدى القميص «الأزرق السماوي» في ملعب «الاتحاد»، ستتغير النظرة إليه تماماً عند أصحاب القميص الأحمر.

والسؤال المطروح حالياً هو: هل سيتخلى رونالدو عن رصيده الكبير مع «اليونايتد»، وينضم فعلاً إلى «السيتي» قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية في 31أغسطس الجاري؟

موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية يؤكد إمكانية حدوث ذلك، غير أن النجم الشهير واين روني أسطورة «اليونايتد» والمنتخب الإنجليزي يعتقد أن هذا الانتقال لن يتم بسبب ما يحمله رونالدو من رصيد كبير وميراث رائع مع «اليونايتد».

وقال روني في تصريحات لصحيفة «ذا صن»: أشك كثيراً في إمكانية حدوث ذلك، ولا أعتقد أن رونالدو سيذهب إلى «السيتي».

وأضاف: صحيح إن كل شيء وارد في كرة القدم، وقد فعلها من قبل بيتر شمايكل حارس المرمى الشهير لـ «اليونايتد»، ولكني رغم ذلك لا أصدق، لأن صورة رونالدو عن جماهير «أولد ترافورد» رائعة، وأعرف تماماً إلى أي مدى هي فخورة بأنه كان لاعباً في «اليونايتد»، ويقدرونه أيضاً كإنسان، إلا إن كل شيء جائز في كرة القدم .

وقال روني: كل الناس تعرف إنني ما كان يمكنني اللعب مطلقاً لليفربول أو مانشستر سيتي، هذا أمر واضح وبديهي، ولكن الأشخاص يختلفون في ذلك.