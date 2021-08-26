إطلاق أول وقف رياضي مبتكر في دبي

دبي (وام)

أعلن مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارت الوقف والهبة - التابع لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي - عن إطلاق أول وقف رياضي مبتكر بالتعاون مع شركة sports 9714 بهدف تشجيع الرياضيين والهواة على المساهمة في دعم العمل الإنساني بدولة الإمارات من خلال إشراكهم في التحديات والأنشطة الرياضية المختلفة.

وقع الاتفاقية كل من زينب جمعة التميمي، مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، وأمل ماجد المهيري المدير العام لشركة sports9714 في مقر مجلس دبي الرياضي بحضور علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، وسعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي.

وبموجب الاتفاقية سيتم تخصيص جزء من ريع الرياضيين المشاركين في سباقات ونشاطات الشركة الرياضية، للمساهمة في إنشاء وقف رياضي خيري مبتكر، يسهم في تلبية المتطلبات المجتمعية المختلفة في شتى مجالات الحياة كالتعليم، والرعاية الصحية، والأبحاث الطبية وغيرها.

ونالت شركة sports9714 الرياضية علامة دبي للوقف وهي تقدير يمنحه مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة للمؤسسات الحكومية والخاصة التي لديها مساهمات مجتمعية مستدامة مبنية على مفهوم الوقف المبتكر، تقديراً لمساهمتها المجتمعية كنموذج يحتذى به في القطاع الخاص وتثمينا لدورها في إطلاق الوقف الرياضي المبتكر.