مفاوضات «مزعومة» بين وكيل رونالدو والسيتي



أنور إبراهيم (القاهرة)

يبدو أن مانشستر سيتي بطل إنجلترا المتوج بالدوري الإنجليزي «البريميرليج» في الموسم المنتهي، يفكر في الحصول على خدمات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، وأن المفاوضات بدأت بالفعل، هذا ما أكده موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، وقال إن رونالدو الذي أمضى ثلاث سنوات مع «السيدة العجوز» يأمل في الرحيل، في الوقت الذي يبحث فيه السيتي عن مهاجم، بعد أن فشلت صفقة ضم هاري كين لاعب توتنهام. وأضاف الموقع إن مانشستر سيتي بدأ المفاوضات مع خورخي مينديز وكيل رونالدو، غير أن المصادر القريبة من اللاعب، قالت إنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بعد، وإن كانت المفاوضات تتقدم.

وأشار الموقع إلى أن رونالدو بات منفتحاً على اللعب لـ«السيتي»، رغم أنه كان يردد من قبل أنه لن يوقع مطلقاً لأي نادٍ منافس لمانشستر يونايتد فريقه الأسبق.

وكان اسم رونالدو ُطرح على السيتي منذ أيام عدة، ولكنه استبعد نظراً لأن التركيز كله كان على التعاقد مع المهاجم هاري كين لاعب توتنهام، وعندما فشلت الصفقة اتجه السيتي نحو البحث عن مهاجم آخر، لحاجته الماسة إلى رأس حربة يعوض رحيل الأرجنتيني سيرجيو أجويرو إلى برشلونة.

وعلى جانب آخر، التقى مسؤولو يوفنتوس اليوم مع خورخي مينديز وكيل رونالدو وأبلغوه بأنهم لن يسمحوا برحيل رونالدو مجاناً، وإنهم يريدون الحصول على مبلغ يتراوح بين 28 و30 مليون يورو من أي نادٍ يرغب في شرائه.