«نقطة عادلة» بين «العنابي» و«السماوي»



محمد سيد أحمد (أبوظبي)

فشل الوحدة في فك «عقدة» بني ياس، خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، على استاد آل نهيان في أبوظبي، بالتعادل 1-1، مساء اليوم «الخميس»، في ختام الجولة الثانية من «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد أن خسر «العنابي» أمام «السماوي» في موسمي 2018 - 2019 و2019 2020 «الملغي» والتعادل في الموسم الماضي، وبهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع، فيما حصد بني ياس «النقطة الأولى»، ويعتبر التعادل عادلاً بين الفريقين بالنظر إلى سيناريو اللقاء.

وقدم بني ياس مستوى مختلفاً مقارنة بالجولة الأولى أمام الوصل، وأظهر ندية كبيرة وتفوقاً واضحاً في معظم فترات المباراة، قبل دخول إسماعيل مطر قائد الوحدة في الدقيقة 76، ليضع بصمته في الهدف الذي أحرزه جواو بيدرو، وتقدم به لـ «العنابي»، إلا أن بني ياس ضغط وقاتل من أجل «النقطة»، وأسفر ذلك عن «هدف عكسي» سجله فارس جمعة مدافع الوحدة في الدقيقة 90.