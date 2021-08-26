بالضحك.. كلوب يواجه قرعة «الأبطال»!



لندن (د ب أ)

لندن (د ب أ)

شدد الألماني يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، على صعوبة المجموعة التي تواجد بها فريقه في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوقعت القرعة التي جرت فعالياتها اليوم الخميس بمدينة إسطنبول التركية، عن وقوع ليفربول، المتوج بستة ألقاب في المسابقة القارية، مع ميلان الإيطالي، ثاني أكثر الفرق الفائزة باللقب برصيد 7 ألقاب، وبورتو الفائز بالبطولة عامي 1987 و2004، وأتلتيكو مدريد، حامل لقب الدوري الإسباني.

ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» تصريحات لكلوب عن ردة فعله عقب القرعة، حيث قال: ضحكت، لأكون صريحاً، بصوت عال جداً.

أوضح كلوب: إنها مجموعة صعبة بشكل واضح، نحن في دوري أبطال أوروبا، لذا هذا هو الوضع، ويتعين عليك أن تلعب ضد أفضل الفرق في أوروبا، ومن الواضح أن بعضهم في مجموعتنا.

وأضاف كلوب: ما زلنا طموحين للغاية ونود أن نظهر العمل الجاد حقاً من العام الماضي، بالتأهل لدوري أبطال أوروبا، لقد كان يستحق كل هذا العناء، هكذا سنلعب المباريات.

ويتطلع ليفربول لاستعادة اللقب الأوروبي المرموق، الذي غاب عن خزائنه منذ عام .