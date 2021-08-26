ليكيب: الريال يرفع عرضه لضم مبابي

باريس (رويترز)

قالت صحيفة ليكيب الفرنسية اليوم الخميس، إن ريال مدريد رفع عرضه للتعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، إلى 180 مليون يورو بعد رفض عرضه الأولي مقابل 160 مليون يورو.

وأضافت ليكيب أن المبلغ سيتضمن عشرة ملايين يورو كحوافز. وقالت شبكة سكاي سبورتس في وقت سابق إن العرض الثاني بلغ 170 مليون يورو.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية وفرنسية يوم الثلاثاء الماضي، أن ريال مدريد تقدم بعرض للتعاقد مع المهاجم البالغ عمره 22 عاماً والفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا والذي أحرز 42 هدفاً في كل المسابقات مع سان جيرمان الموسم الماضي، وتردد أنه قال إنه يريد الانتقال للعب في إسبانيا.

وقال ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان إن العرض مقابل 160 مليون يورو: غير مناسب"، وإن مبابي، الذي يتبقى عام واحد على نهاية عقده الحالي، يمكن أن يرحل لكن بشروط النادي.

وقال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان لشبكة بي.إن سبورتس التلفزيونية، على هامش قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حيث سيلتقي النادي الفرنسي مع مانشستر سيتي وصيف بطل الموسم الماضي: كنا واضحين للغاية دائما بشأن موقف النادي، لن تكرر ذلك في كل مرة، تعرفون موقفنا ولم يتغير.

وانضم مبابي إلى باريس سان جيرمان من موناكو في 2017 على سبيل الإعارة في البداية ثم تم التعاقد معه بشكل نهائي بعدها بعام واحد في مقابل 180 مليون يورو.

وأضاف ليوناردو أن باريس سان جيرمان لن يسمح برحيل مبابي مقابل مبلغ أقل مما دفعه النادي للتعاقد معه من موناكو، لأنه لا يزال سان جيرمان مدين لموناكو بأموال من صفقة 2017.