السودان يكسب النيجر بـ «ثلاثية» في «البروفة الثانية»



معتصم عبدالله (دبي)

تغلب منتخب السودان على النيجر 3-0 في المباراة الودية الثانية، مساء اليوم «الخميس»، على استاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي، ضمن معسكر «صقور الجديان» بالإمارات، في إطار التحضيرات لخوض الدور الثاني للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

واستعاد «صقور الجديان» توازنه، بعد الخسارة في الودية الأولى أمام ذات المنافس 1-2 الأحد الماضي على استاد آل مكتوم بنادي النصر، وسجل لمنتخب السودان محمد عبد الرحمن «الغربال» في الدقيقة 37، ضياء الدين محجوب «54»، والبديل السموأل ميرغني «70».

وأنهى منتخب السودان الحصة الأولى بأفضلية هدف الغربال بتسديدة مباغتة من خارج منطقة الجزاء، استقرت في سقف المرمى وسط احتفال جماهير الجالية السودانية، وفي الشوط الثاني أضاف ضياء الدين محجوب الهدف الثاني من تسديدة صاروخية قوية من خارج منطقة الجزاء، وجاء الهدف الثالث عن طريق البديل السموأل ميرغني من تسديدة ثالثة مباغتة من مسافة بعيدة.

وأشهر حكم المباراة الدولي أحمد عيسى درويش البطاقة الحمراء لكل من مدرب المنتخب السوداني هوبير فيلود ومدرب النيجر ميشيل كوباني في الدقيقة 86.