خالد إسماعيل: هناك من يطعن النصر «خلف الكواليس»!



معتصم عبدالله (دبي)

وجه خالد إسماعيل نجم النصر وهدافه الدولي السابق، انتقادات عنيفة إلى الأسماء التي تعمل «خلف الكواليس» للطعن في إدارة النصر الحالية، مؤكداً في تصريحات أعقبت فوز «العميد» على ضيفه العروبة بـ«خماسية» نظيفة في الجولة الثانية لـ«دوري أدنوك للمحترفين»، أن هناك من يحارب النادي من الخارج.

وقال الدولي السابق «لا يمكن الحكم على النصر، بعد الخسارة في أول مباراة بالدوري، في ظل وجود العديد من الثغرات الواضحة»، وأضاف «للأسف هناك الكثير الذي يدور حول النادي، وهناك من يحارب الإدارة من الخارج، ومن يحب النصر يكون قلبه على النادي، ولا يعمل خلف الكواليس للطعن في الإدارة»، موضحاً أن العديد من الإدارات السابقة فشلت وأخطأت، ولا بد من تماسك الجميع من أجل النصر.

ورأى خالد إسماعيل العائد لمتابعة مباريات النصر في الملعب بعد غياب 7 سنوات بهدف دعم الفريق، أن من يصطادون في «المياه العكرة»، يجب أن لا يكونوا من أبناء النادي، وقال «من وجهة نظري هناك العديد من الملاحظات على مدرب الفريق وخط الدفاع، وأتوقع أن تقوم الإدارة بجلسة مع المدرب ومناقشة نواقص الفريق».

وحول الانتقادات الموجهة للفريق والإدارة، قال «الانتقادات مطلوبة، ورسالتي لمن كانوا في الإدارات السابقة وفشلوا، عليكم فتح المجال أمام البقية للعمل بحرية، بدلاً من الأجواء «العكرة»، كونها أمراً «معيباً» في كرة القدم، وإذا كان في هذه الإدارات السابقة إنسانية وحب للنادي أن لا يتبعوا مثل هذه الأساليب».

وطالب خالد إسماعيل جماهير النادي بالتكاتف، وقال «لا يوجد نادٍ يخلو من المشاكل، وهناك الكثير من الأشياء التي لا يعرفها الجمهور، وهناك الكثير من الأمور المتراكمة من إدارات سابقة، ولكن علينا عدم الاصطياد في «المياه العكرة» وفتح المجال للجميع لدعم النادي، وتقديم المصلحة العليا على المصالح الشخصية».